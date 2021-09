Dal 20 settembre 2021 partono ufficialmente le trasmissioni della Web Tv di International Blog. Il sito, creato e gestito da Giulio Strocchi nel 2017, si è ormai si è ritagliato uno spazio importante per chi ama lifestyle, moda e divertimento. "Quella della web tv è un'avventura a cui tengo molto e a cui ho dedicato molte energie", racconta Giulio.



"Da lunedì 20 settembre creeremo ben quattro trasmissioni, tutte in diretta, che andranno in onda ogni lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle 21 alle 22. Saremo online su Facebook, Youtube, Instagram, Twitch (...) e in contemporanea anche in audio sul sito di Radio Wi-Fi Official, nostro importante partner di questa iniziativa", continua Giulio Strocchi. "In regia ci sarà il noto e instancabile Daniele Ugoni, noto collaboratore di International Blog con cui è iniziato il progetto WEB TV dal marzo scorso.



Ogni lunedì l'appuntamento sarà con una trasmissione dedicata al gossip condotta da Sparkling Giorgina, influencer, conduttrice e personaggio pubblico ormai molto affermato anche in tv (l'abbiamo vista a Pomeriggio 5 con Barbara D'Urso e a Mattino 5 con Federica Panicucci). Il programma sarà trasmesso da uno studio televisivo a Milano oltre che su Radio Wi-Fi Official in audio in contemporanea.



La seconda trasmissione si chiama "The Fashion News" e sarà dedicata all'universo moda. Sarà condotta da Valentina Voguestyle, nota professionista dell'universo fashion. Il suo lungo curriculum è garanzia della qualità di questo show. Inoltre è titolare della nota agenzia Voguestyle Agency.



La terza trasmissione sarà "A Casa Vanessa": sarà condotta da Vanessa Radosti, una delle blogger di International Blog che è anche speaker radiofonica. Vanessa intervisterà artisti emergenti e non. L'ospite della prima puntata sarà Patrizio Rispo, noto al grande pubblico per la soap opera "Un posto al sole" in cui dal 1996 interpreta il ruolo di Raffaele Giordano.



L'ultimo show è "Musica Senza Limite", condotto da Piero Palermo, speaker radiofonico e proprietario di Radio-Wifi Official Piero Palermo. Nel suo programma farà interviste a personaggi come Domenico Ciampà, classe 1990, giovane imprenditore, tra i maggiori grossisti di petrolio in Calabria, influencer e da poco patron di "Dafgan", brand internazionale di moda messo su insieme a Fabrizio Corona. Come "A casa Vanessa", anche "Musica Senza Limite", sarà trasmessa in diretta dallo studio radiofonico di Radio Wi-Fi Official.



