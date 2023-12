Il Natale elettronico del Bolgia di Bergamo suona forte. Soprattutto, suona italiano. Lunedì 25 dicembre 2023, la notte tra Natale e Santo Stefano, a far ballare il top club sull'A4 ci pensa il top dj producer italiano Leon. Con lui, impegnato in un esplosivo back2back, c'è Ale De Tuglie, giovane talento del clubbing di casa nostra ormai in verticale ascesa. E' l'ennesimo imperdibile appuntamento della stagione autunno - inverno - primavera 2023/4 del Bolgia.



Italiano di nazionalità e cittadino del mondo, Leon è un top dj internazionale. Il suo suono, tra house, electro e techno, funziona da oltre 15 anni ormai. E le sue uscite, ad esempio quelle che pubblica sulla sua nuova label Futura, oppure su Cocoon, 8Bit, Hot Creations, sono un riferimento per tanti colleghi importanti. Leon, a Londra è di casa al Fabric e al Warehouse, ed il suo sound è fin dal 2012 una delle colonne portanti di Music On, la one night creata da Marco Carola. Proprio su Futura ha fatto uscire una delle sue ultime produzioni, tra house e techno, ossia "Over & Out / Yes We Are", con Wheats. Per Leon, quando si tratta di party, ciò che conta sono la musica, la libertà d'espressione, la voglia di stare insieme.



In back2back al Bolgia di Bergamo il 25 dicembre 2023 c'è poi Ale De Tuglie. Barese, aveva un sogno nel cassetto: diventare un grande artista e girare il mondo grazie alla sua musica. La missione è decisamente a buon punto, visto che lo stesso Leon è mentore di De Tuglie, e fa uscire sulla sua label Futura EP esplosivi del giovane talento come "Squeeze Me", sempre tra house e tech house. Chiudono il cerchio nella Club Room: Ferdi b2b Pheelo, Salvo V e Andrea Colombo. La festa continua, tra techno e auguri di buon Natale, anche nella scatenata Lab Room. Il Bolgia apre alle 23.30 e si balla fino alle 6 del mattino.



L'appuntamento di lunedì 25 dicembre 2023 al Bolgia di Bergamo con Christmas Event con Leon e Ale De Tuglie in console è solo l'ennesimo importante per il top club sull'A4. Qui si sono infatti esibiti super dj come Chris Liebing, Marco Faraone Len Fake, Sam Paganini, Indira Paganotto, I HATE MODELS, KLANGKUENSTLER, Nastia, Ilario Alicante, Luca Agnelli, Deborah De Luca, Tita Lau, 999999999 o Lokier.



25/12 Christmas Event / Leon b2b Ale De Tuglie @ Bolgia - Bergamo

https://www.bolgia.it/leon_xmas/



Bolgia - Bergamo

via Vaccarezza 9, Osio Sopra (Bergamo) A4: Dalmine

info: 338 3624803