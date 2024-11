La Lazio prosegue la sua corsa: tris al Bologna in dieci

Nel posticipo della 13esima giornata di Serie A la Lazio batte 3-0 il Bologna. All’Olimpico gli uomini di Marco Baroni costruiscono e sfruttano l’espulsione di Pobega al 35′ per far male ai rossoblù, col match deciso nella ripresa. Gigot di testa (68′) e il destro chirurgico di Zaccagni (72′) sono l’uno-due letale per i felsine che poi nel recupero capitolano col tris di Dele-Bashiru. Vittoria che permette ai capitolini di restare agganciati al treno d’alta classifica, una risposta ai successi di Atalanta, Inter e Fiorentina per mantenere il secondo posto a un punto di distanza dalla capolista Napoli.



Il Venezia domina il 1° tempo, poi Giampaolo la risolve coi cambi: vince il Lecce 1-0

Termina sul risultato di 0-1 la gara del Penzo tra Venezia e Lecce, valida per la tredicesima giornata di Serie A. "Il maestro" Giampaolo vince all'esordio e conquista tre punti pesantissimi in uno scontro diretto, e soprattutto mettendoci il proprio marchio. Infatti nel primo tempo c'è soo la squadra di Di Francesco in campo che spreca tantissimo e va negli spogliatoi clamorosamente sullo 0-0.

Nella ripresa però arrivano le mosse dell'allenatore del Lecce: al 56esimo fuori Pierotti per Jean ma soprattutto fuori Krstovic per Rebic. Il croato trascina i suoi invertendo completamente il trend del match: alla fine al minuto 70 Dorgu segna il gol decisivo spingendo in rete il traversone di Gallo. Il Venezia prova a reagire e Pohjanpalo si divora incredibilmente una rete da due passi con la porta vuota, lisciando il tiro-cross di Ellertsson. È l'ultimo squillo della gara.



L'Empoli la sblocca, l'Udinese la riprende nel finale: finisce 1-1 al Castellani

Termina sul risultato di 1-1 la gara dello Stadio Castellani tra Empoli e Udinese, valida per la tredicesima giornata di Serie A. Al gol di Pietro Pellegri (23') nel primo tempo, su assist di Cacace, risponde Keinan Davis (76') nel finale con la stoccata sul corner di Lovric: le squadre di D'Aversa e Runjaic si dividono un punto mantenendo un'ottima posizione in classifica.



Atalanta, Gasperini: “Con lo Young Boys il sintetico non sia un’alibi”

Alla vigilia della sfida di Berna contro lo Young Boys, Gian Piero Gasperini ha presentato ai microfoni di Sky Sport il prossimo impegno europeo della sua Atalanta. “Siamo in un momento molto favorevole, – ha ammesso Gasperini – abbiamo fatto una striscia notevole in campionato ma non siamo i soli. La classifica è cortissima e la Serie A è interessantissima. Questa però è un’altra competizione, è la Champions, – ha precisato – e vogliamo continuare il buon percorso fatto fino a oggi”. Dell’avversario di turno, il Gasp non si fida: “Dobbiamo stare molto attenti, hanno cambiato allenatore e in campionato stanno andando bene. In Champions hanno messo in difficoltà l’Inter, e questo dice molto”. Una partita, quella in programma domani alle ore 21, che si disputerà su un manto erboso sintetico: “È migliore rispetto a tre anni fa – ha sottolineato il Gasp – ma resta un sintetico e non siamo abituati. Dobbiamo adattarci velocemente e non trovare alibi, ma giocare su questa superficie è diverso. Il rimbalzo è diverso, la velocità è diversa e calciare è diverso. È evidente tutto questo. La palla va ad un’altra velocità e dobbiamo adattarci prima dei 20-30 minuti iniziali”.



Milan, Fonseca: “Vincere è molto importante. Se riposa Leao? E’ una possibilità”

L’allenatore del Milan Paulo Fonseca ha presentato in conferenza stampa la sfida Champions dei rossoneri con lo Slovan Bratislava. Di seguito alcuni passaggi:

Esiste il rischio per la squadra di sottovalutare la partita?

“Mi aspetto di no. Abbiamo parlato di quanto sia importante vincere domani. È importante per noi avere l’atteggiamento giusto per vincere, non possiamo sottovalutare lo Slovan”.

Leao può riposare?

“Non lo so, vediamo domani. Rafa sta bene. Ho fiducia in tutti i miei giocatori, metterò ovviamente la squadra per vincere. È una possibilità che Leao non giochi, come è possibile che giochi”.



Verso Inter-Lipsia, Inzaghi: “Dobbiamo continuare a lavorare, spero di fare la storia con questo club”

L’Inter torna ad assaporare l’aria di Champions League dopo la goleada del Bentegodi contro il Verona. Archiviata la larga vittoria in campionato, gli uomini di Simone Inzaghi si preparano ad accogliere a San Siro il Lipsia per non perdere il passo con le posizioni d’alta classifica del girone unico della Champions. La quinta giornata contro i tedeschi, ancora a quota zero, potrebbe sembrare in discesa per i nerazzurri che però non vogliono, e non possono, sottovalutare l’avversario. E Inzaghi lo sa bene: “È una squadra di qualità, nelle quattro di Champions giocate meritava di più. Hanno ottimi giocatori e la loro classifica non rispecchia il modo in cui hanno giocato. Sappiamo di affrontare una squadra forte”. Sulla formazione c’è qualche dubbio: “Frattesi ha un problema alla caviglia, tra Bisseck e Bastoni vedrò. Taremi sapeva che venendo all’Inter avrebbe avuto una concorrenza più ampia. Deve continuare a lavorare come sta facendo”. E Dimarco, intervenuto in conferenza, ha sottolineato: “Lipsia? Hanno giocatori forti, noi dobbiamo fare la nostra partita come abbiamo fatto fin qui in Champions”.



4 anni senza Diego: De Laurentiis, Conte e Di Lorenzo al murale ai Quartieri Spagnoli

Ripresa la vetta della classifica, il Napoli ricorda Diego Maradona a quattro anni dalla scomparsa. De Laurentiis, Conte e capitan Di Lorenzo hanno fatto visita in mattinata allo storico murale dedicato all’argentino ai Quartieri Spagnoli. In campionato, intanto, volano ancora Fiorentina e Lazio. “Restiamo aggrappati alle prime, ci giocheremo le nostre carte” la promessa di Zaccagni.