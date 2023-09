Si registrano sempre più fenomeni di abbandono di buste di indumenti usati, giocattoli ed altro materiale tessile, plastico, etc. accanto agli appositi contenitori dislocati sul territorio comunale.

Si ritiene pertanto utile rammentare che il deposito e l’abbandono di qualsiasi oggetto, anche accanto al contenitore appositamente adibito alla raccolta, costituisce violazione amministrativa sanzionabile ai sensi degli artt. 20 e 77 del Regolamento Comunale di Igiene Urbana approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 10/10/2013.

È importante rammentare altresì ai tanti cittadini che in buona fede intendono dare nuova vita ai loro indumenti usati che l’abbandono su strada conferisce agli stessi la caratteristica di rifiuto e pertanto di fatto escluso dal percorso virtuoso che può portare al reimpiego ed alla donazione ai più bisognosi. Si ribadisce pertanto che il corretto uso dei contenitori prevede poche semplici regole da rispettare: conferire in sacchi trasparenti di grandezza idonea ad essere introdotti nel contenitore; conferire solo e soltanto scarpe, borse, cinture, indumenti, biancheria in genere e giocattoli; non conferire indumenti sporchi e unti, materiali non tessili, cuscini e parti di divani, imbottiture isolanti, ritagli di stoffa, indumenti ed accessori strappati o spaiati.

Si evidenzia che il contenitore pieno non dà alcun diritto al cittadino a depositare i sacchi sul marciapiede o sulla sede stradale: in tal caso il cittadino potrà avvalersi degli altri contenitori dislocati sul territorio consultando la mappa disponibile al seguente indirizzo https://bit.ly/3P6SHVH. L’abbandono indiscriminato di sacchi di indumenti ed altri oggetti peggiora il decoro urbano e contribuisce ad aumentare il senso di sporcizia e l’emulazione di comportamenti scorretti con la formazione così di microdiscariche.

Per qualunque informazione riguardante il servizio di conferimento degli indumenti, biancheria e giocattoli usati è possibile contattare il soggetto gestore “Città Pulita Snc” al numero verde 800027229. Per il conferimento di quanto non ammissibile nei suddetti contenitori è possibile richiedere maggiori informazioni alla società “Caruter S.r.l.” chiamando i numeri 800141364 (solo da telefono fisso) e 0909488133, o consultando il sito https://www.caruter.it/comuni/milazzo/.