Bella e spettacolare vittoria del Frosinone per 2-1 sull’Empoli, nel primo dei due posticipi del lunedì sera relativi all’11ma giornata del massimo campionato di calcio. Dopo un primo tempo, chiuso con il risultato di 0-0, una magia di tacco di Cuni consente ai ciociari, nella ripresa, di passare in vataggio. Poi ci pensa il giovane Ibrahimovic (omonimo del più famoso Zlatan), dopo una bella azione corale del Frosinone, a fissare la gara sul 2-0. Rete della bandiera per i toscani di Caputo. Che poi realizza anche il goal del pareggio, annullato per un evidente fuorigioco. La vittoria porta i laziali a quota 15 punti in classifica, mentre l’Empoli resta dov’era ossia a quota 7 punti in piena zona-retrocessione. D’altronde una squadra che realizza in 11 partite solo 4 goal e ne subisce 22, non può che essere messa cosi male.

Preziosissima e sofferta vittoria del Torino per 2-1, sul Sassuolo, nel secondo posticipo del lunedì, relativo all’11ma giornata del massimo campionato di calcio. Una vittoria, che consente al tecnico granata Juric di respirare un pò, dopo l’eliminazione in coppa Italia, per opera del Frosinone. Però è stata per i torinesi una gara molto dura e sofferta. Di fronte infatti, aveva un Sassuolo, anch’egli non al meglio della condizione, e con una classifica poco bella. Le reti del match sono state siglate da Sanabria e Nikola Vlasic, per i piemontesi, mentre il momentaneo pareggio emiliano porta la firma di Thorstvedt. In classifica, ora, il Toro ha 15 punti, mentre il Sassuolo, resta fermo a quota 11 e rischia fortemente la zona-retrocessione.