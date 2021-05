Il tradizionale Concertone del Primo Maggio, andrà in scena dalla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica di Roma e, per il secondo anno consecutivo, causa limitazioni da Covid, torna, per quanto possibile, con la dimensione live (con la diretta dalle 16.30 su Rai3).

..."E puntiamo a premiare al massimo la dimensione live", spiega Massimo Bonelli di iCompany, direttore artistico della manifestazione, che in questi giorni è alle prese con le incognite di una situazione sempre in evoluzione. "Cercheremo di fare il meglio con lo scenario che avremo di fronte". "Abbiamo studiato e pensato un evento modulare, con diversi scenari che possano adattarsi alle condizioni che da qui a 10 giorni si presenteranno - aggiunge Bonelli -. Quindi siamo pronti a cambiare in qualunque momento. Il pubblico in presenza? Vedremo se, in base alle indicazione del governo, sarà possibile e come. Non escludiamo nulla".

Più attenzione, rispetto al passato, sarà dedicata alla narrazione, come suggerito anche dal titolo scelto dai sindacati per la giornata: "L'Italia si cura con il lavoro. Il Primo maggio rappresenta un momento di snodo, tra quello che speriamo di lasciarci alle spalle e il futuro che si sta delineando. Sentiamo la responsabilità di dire qualcosa di concreto, che non passi solo dalla musica. Da due anni non c'è più la festa e dobbiamo vivere quel giorno ragionando anche sui contenuti".

Ospiti: Noel Gallagher, Alex Britti, Antonello Venditti, Après la Classe & Sud Sound System, Balthazar, Edoardo Bennato, Bugo, Chadia Rodriguez ft. Federica Carta, Colapesce e Dimartino, Coma_Cose, Enrico Euggeri, Ermal Meta, Extraliscio, Fabrizio Moro con Vinicio Marchioni e Giacomo Ferrara, Fasma, Fast Animals and Slow Kids & Willie Peyote, Fedez, Folcast, Francesca Michielin, Francesco Renga, Gaia, Gaudiano, Ghemon, Gianna Nannini e Claudio Capéo, Ginevra, Gio Rvan, Il Tre, l'Prchestraccia, La Rappresentante di Lista, Lp, Madame, Mara Sattei, Max Gazzè & the Magical Mystery Band, Michele Bravi, Modena City Ramblers, Motta, Nayt, Noemi, Orchestra multietnica di Arezzo con Magherita Vicario, Piero Pelù, The Zen Circus, Tre Allegri Ragazzi Morti, Vasco Brondi e Wrongonyou. Alcuni saranno in collegamento.

A condurre il tradizionale appuntamento quest’anno saranno Ambra Angiolini, Stefano Fresi e Lillo Petrolo.

_©Angelo Antonio Messina