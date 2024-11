Abbiamo il piacere di annunciare che il grande intellettuale e musicista Emanuel Dimas de Melo Pimenta ha accettato di essere disponibile con la sua musica per il Parco. Ma chi è Emanuel Pimenta? Pimenta è un come gentiluomo settecentesco, viaggiatore instancabile, scienziato visionario, musicista, architetto per passione, e ideatore di flussi sperimentali musicali, a poco più di sessanta anni, occupa, e da più di quaranta ormai, un posto importante nella cultura mondiale a cavallo del XX e XXI secolo.

Ha lavorato con le menti più illuminate del pianeta, da Cage a Rauschenberg, da Yona Friedman a Peter Cook di Archigram, a Merce Cunningham, sempre attento a preservare la sua specificità, la sua identità intellettuale, con una generosità che lo rendono anche umanamente una figura d’altri tempi.

Vista la tematica del parco, mentre visiteremo le sculture saremo accompagnati dal famoso brano Difesa della Natura. Difesa della Natura è stato il più grande progetto di Joseph Beuys. Il concerto musicale Difesa della Natura è stato composto da Emanuel Dimas de Melo Pimenta nel 1997, su richiesta di Lucrezia De Domizio Durini, per celebrare il Maestro tedesco a dieci anni dalla sua scomparsa. Il concerto è stato dedicato a Hans Joachim Koellreutter, maestro di Pimenta. È stato poi utilizzato in un film realizzato e diretto dall'artista italiano Marco Agostinelli.