Alessandro Marrone

Alessandro è scultore, pittore, scenografo e artista poliedrico.

Nasce nel 1966 in Svizzera. Si diploma all’Istituto d’Arte di Arezzo, e fin da giovanissimo inizia il suo percorso come designer e maestro d’arte in oreficeria. In età adulta si dedica sempre più alla sola espressione delle arti figurative.

Affascinato dalle molteplici possibilità di dar forma alla materia, frequenta l’Accademia di Belle Arti di Firenze, nella sezione Scultura, affinando il taglio personale, innovativo e creativo della sua arte, esposta ed apprezzata in decine di mostre in Italia e nel Mondo. Parte della sua attività si svolge proprio all’estero, con particolare predilezione per gli Stati Uniti, dove molte opere sono esposte in chiese e collezioni pubbliche e private.

L’artista ha realizzato innumerevoli opere scultoree che trovano la loro collocazione in quartieri, piazze e ambienti pubblici tra le città di Arezzo e di Castiglione del Lago, contribuendo al senso di bellezza diffusa delle città, valorizzando il loro contesto urbano e dando vita ad una sorta di museo d'arte all’aperto.

Nel frattempo ha realizzato premi e pitture per alcuni dei più importanti concorsi, eventi e riviste del panorama nazionale.

Artista poliedrico, attento allo studio di nuovi materiali e agli urgenti appelli dettami dalla ecosostenibilità ambientale, è definito dalla critica un “cubofutursurrealista” in virtù di un’identità ormai pienamente affermata a livello internazionale.