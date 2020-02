Realme è il sub-brand di Oppo, ma i suoi smartphone possono essere considerati più interessanti rispetto a quelli dell'azienda principale perché vengono proposti a prezzi molto concorrenziali, tanto da farli diventare dei veri best-buy.

Un esempio è il Realme X2 Pro, ma anche il Realme X50 Pro 5G appena presentato mostra la stessa peculiarità.

In realtà i prezzi di lancio del Realme X50 Pro 5G sono superiori rispetto a quelli del Realme X2 Pro, ma questo incremento è giustificato da tante caratteristiche e funzionalità interessanti in più, come, per esempio, il supporto alle reti 5G.



Un riassunto delle principali caratteristiche...