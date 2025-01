Papa Francesco afferma che il Giubileo è una occasione per condonare i debiti dei paesi poveri.

Il debito è oggi uno dei problemi più gravi che i Paesi impoveriti devono affrontare, soprattutto il continente Africano. Nel 2024 il debito globale ha raggiunto i 315 mila miliardi di dollari, tre volte il PIL planetario.

Nel 2023 solo per gli interessi sono stati spesi ben 847 miliardi. Secondo l'ONU, ben 3,3 miliardi di persone risidedono in nazioni in cui il pagamento degli interessi sul debito supera quello che lo Stato investe in istruzione e sanità.

Padre Alex Zanotelli comboniano, che ha lavorato in Africa, chiede con insistenza che venga condonato l'insostenibile debito che grava sul continente africano, oggi bersagliato da catastrofi climatiche, inondazioni e siccità.