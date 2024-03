Quest'anno il favorito della categoria Miglior sceneggiatura non originale è American Fiction, adattamento del romanzo “Erasure” di Percival Everett. La sua potenziale vittoria ha una chiara valenza simbolica nel dibattito sulla rappresentazione afro-americana nell’editoria e nei media.

L’unico che potrebbe rovesciare questo atteso verdetto è Oppenheimer, adattamento del romanzo “American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer” di Kai Bird and Martin J. Sherwin.

Ecco un focus sulle previsioni finali tra esclusioni, statistiche e favoriti per la vittoria agli Oscar 2024 nella categoria Best Adapted Screenplay.