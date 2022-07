"Punta cana", già disponibile in digital download, è il nuovo singolo della giovane artista pugliese Saralia, scritto da Giuseppe Giocondo, prodotto da Luca Venturi per Ontheset/Artist first arrangiato da TempoXso. Il videoclip diretto da Marco D'Andragora, è stato girato a Giovinazzo (Bari).

“Punta cana” è un brano dalle sonorità Urban/Latin, che trasuda sensualità già dalle prime battute, dopo il precedente singolo “Come Vipere” l’artista ha voluto portare con sé tutta la propria spensieratezza e la voglia di divertimento.

“Arriverà il fine settimana e faremo tutto ciò che vuoi", un messaggio chiaro cantato su un beat dall'atmosfera tropicale che con un pizzico di malizia ci trasporta sulle candide spiagge di Punta Cana.

Saralia: -La musica mi ha aiutato a superare molti periodi difficili della mia vita, come il distacco dalla mia seconda famiglia: quando ero piccola, sono stata cresciuta da dei baby sitter perché i miei genitori

lavoravano e con loro si è creato un legame unico. Poi all'età di 6 anni mi sono trasferita a Bari e questa distanza mi fa star tutt'ora male, anche se adoro i miei genitori. È da questa storia che nasce il mio nome d’arte Saralia: Sara è il mio nome, unito a Lia, il nome della mia babysitter, che io considero la mia prima nonna. Mi porterà fortuna questo nome d’arte?

Videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=Y3ucTejmEmk

Sara Bellomo, in arte Saralia, 20 anni di Palo del colle in provincia di Bari ma nativa della provincia di Varese, è una ragazza solare, generosa, amichevole, sempre sorridente, che dà tanto agli altri. Diplomata nel settore turistico adesso il suo unico obiettivo è fare musica, per trasmettere emozioni e raccontare se stessa nelle sue canzoni.





Link:

https://www.instagram.com/saralia.02/