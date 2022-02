Un nuovo sistema entra nelle mani delle Amministrazioni Locali, con strumenti a disposizione dedicati allo sviluppo del turismo e della microeconomia del territorio.

Aggreghiamoci.Online – questo il nome del progetto – fornisce un portale multifunzionale per ogni Comune a costo zero, completo di informazioni del territorio per il turista e per il cittadino stesso, corredato di servizi come booking, e-commerce, ticket, e-learning, comunicazione locale e altro.

“Siamo convinti – è il commento del sindaco di Licata, che aderisce al progetto – che avremo presto a disposizione un nuovo strumento per mostrare le risorse, turistiche e non solo, di cui la nostra città è ricca. Strumento che verrà messo a disposizione di tutte le aziende che operano in questo settore”.

Il sistema, creato da Marco Merlini e Marco Franceschi, va oltre il web, infatti con l’ottica primaria dell’amore per il territorio Italiano, i due fondatori, hanno ideato insieme a collaborazioni eccelse, un format televisivo dedicato alle realtà territoriali del Bel Paese.

Si chiamerà “Aggreghiamoci Talk Show”, la trasmissione, condotta da Roberto De Marchi (attore comico e produttore), Iuliana Ierugan (presentatrice e influencer) ed Edoardo Raspelli (conduttore, giornalista, scrittore e critico gastronomico) e vuole mettere in evidenza le eccellenze dei Comuni Italiani, dando l'opportunità alle Amministrazioni Locali di evidenziare e promuovere il proprio territorio, grazie a interviste mirate alla valorizzazione e lo sviluppo della microeconomia e del turismo.

In ogni puntata il protagonista è il territorio.

Aggreghiamoci Talk Show nasce con l’ambizione di far conoscere la bellezza del territorio Italiano, le sue eccellenze, i suoi paesaggi, depositari di una storia millenaria intrisa di cultura e spiritualità attraverso il racconto dei Comuni e dei suoi protagonisti.

Un viaggio sul territorio con lo sguardo rivolto alle persone, all’ambiente e al folclore.

Con il contributo di M&M Solutions Srl