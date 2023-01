Nel posticipo di Serie A di domenica, la Roma ha approfittato della superiorità numerica dovuta all'espulsione di Dodò al 24' del primo tempo e con un gol nei primi 45 minuti ed uno nella ripresa ha supera la Fiorentina per 2 - 0, con una quasi doppietta di Dybala, servikto in entrambe le occasioni da Abraham.

Il quasi è dovuto alla prima rete, dove la deviazione di schiena di Milenkovic è certamente decisiva.

Questo il commento di Mourinho a fine gara:

"Partita difficile, loro sono un’ottima squadra. Anche l’anno scorso qua in dieci è stata una partita molto difficile: allenatore bravo, giocatori di grande qualità tecnica, che anche in dieci sanno gestire la palla e la partita. E noi, con le nostre qualità, abbiamo difeso bene, siamo sempre stati in controllo, non abbiamo avuto delle situazioni difficili da gestire.Però, mi piacerebbe un po’ più di qualità, mi piacerebbe più gente con la voglia di avere la palla. Dal punto di vista dell’organizzazione tattica, dal punto di vista emozionale, posso dire non bene, ma benissimo dei miei giocatori. Ma con la palla abbiamo bisogno di più qualità, di un po’ più fiducia. Però giochiamo con le qualità che abbiamo e diamo tutto quello che abbiamo".

Questo, il commento di Vincenzo Italiano:

"C'è dispiacere per tutte le persone che sono venute a vedere questa partita. In parità numerica poteva essere uno spettacolo, mentre così l'abbiamo rovinata. Per l'ennesima volta restiamo all'Olimpico in dieci uomini dopo pochi minuti. Posso solo fare i complimenti ai ragazzi per aver tenuto viva una gara così difficile. Non puoi giocare così tanto in dieci contro una squadra così forte in questo stadio. Espulsione? Dare il vantaggio di un uomo è come perdere in maniera netta la partita. Siamo stati bravi a restare in partita creando 3-4 occasioni per fare gol. Non volevamo perdere male. Amrabat? Sofyan è un giocatore che ha una grande personalità ed è cresciuto tantissimo dal punto di vista della distribuzione del gioco. E' tornato malconcio dal Mondiale, adesso sta tornando quello prima della competizione. E' in grande crescita e lo ha dimostrato stasera in una partita che richiede grande personalità e lui è stato tra i migliori. Nico Gonzalez? E' un calciatore che ha caratteristiche diverse dai compagni. Non averlo avuto ci ha penalizzati. Mi auguro che inizi a ritrovare la forma e lo sta facendo. Deve alzare i minuti e la condizione e così avremo più vantaggi da qui alla fine. Prima punta? La può fare. Lega il gioco, sa coprire la palle e attaccare gli spazi. E' un'arma in più che possiamo avere".