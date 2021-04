Fin dall'inizio della Stagione dei Premi la leadership di Chloé Zhao nella categoria Miglior Regia per gli Oscar non si è mai arenata. Anzi i numerosi premi vinti le hanno consentito di blindare questa categoria, attestandosi come la grande favorita da battere.

In termini di premi il divario tra la Zhao e gli altri candidati è abissale, dato che ha conquistato quasi tutti i premi dell'Awards Season: dal New York Film Critics Circle Award al National Society of Film Critics Award, dal Satellite Award al Golden Globe, dall'Hollywood Critics Association Award (best female director) al Critics Choice Award , dal BAFTA fino al prestigioso Directors Guild of America Award.