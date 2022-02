Nella serata di giovedì si sono disputati gli altri incontri per gli spareggi per l'accesso agli ottavi di Europa League che vedevano impegnate, tra le italiane, Lazio e Atalanta.

La squadra di Sarri è stato sconfitta in trasferta dal Porto per 2-1.



All'Estadio do Dragao, è stata una doppietta (con un gol per tempo) di Toni Martinez a consegnare la vittoria ai portoghesi nel primo round degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa League.

La Lazio era andata in vantaggio per prima con un assist di Luis Alberto finalizzato da un colpo di tacco di Zaccagni, al 23'. Dopo aver sventato il pericolo del pareggio con Luis Felipe che ha evitato proprio sulla linea di porta che il cucchiaio di Pepe finisse in rete, la Lazio ha avuto poco dopo la possibilità di raddoppiare con Milinkovic-Savic, fermato, però, da un grande intervento di Diogo Costa.

L'Atalanta, al contrario, nel primo tempo era andata in svantaggio a Bergamo contro l'Olympiacos per la rete di Tiquinho Soares al 16'.

La squadra di Gasperini riesce a ribaltare il risultato solo nella ripresa, con l'ingresso di Teun Koopmeiners e Jeremie Boga, entrati al posto di Muriel e Pessina.

Il primo gol arriva al 61' con un colpo di testa di Djimsiti su corner di Malinovskyi. Ed è sempre il difensore albanese, due minuti più tardi, a trovare la rete della vittoria, sempre sugli sviluppi di un corner di Malinovskyi, ma stavolta di piede, in mischia.

Le gare di ritorno si disputeranno giovedì 24 febbraio. Da ricordare ancora una volta che da quest'anno la regola del gol in trasferta che vale doppio non è più in vigore. Le vincitrici di ogni spareggio si qualificheranno al sorteggio degli ottavi di Europa League del 25 febbraio.





Crediti immagine: twitter.com/_Pedro17_/status/1494619645176946700