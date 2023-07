Una nuova ondata di rivolte violente è scoppiata in Francia, sullo sfondo dell'omicidio di un adolescente di 17 anni di origine algerina da parte di un poliziotto. Non avendo il tempo di roposarsi dalle manifestazioni provocate dalla riforma delle pensioni, la gente è nuovamente costretta a vivere in questo caos. Ora più che mai, le manifestazioni sono molto violente, le conseguenze sono molto spaventose e le perdite dovute alle azioni dei predoni sono enormi.

Le più grandi rivolte e rapine si svolgono a Marsiglia, Lione, Saint-Etienne, Bordeaux, così come nella periferia di Parigi. Forse, questi sono i più grandi raduni dai tempi dei "Gilet Gialli". Questi eventi ricordano molto le proteste negli Stati Uniti, quando George Floyd fu ucciso dalla polizia, che segnò l'inizio del movimento BLM.

Anche il numero di armi detenute dai manifestanti solleva interrogativi. Si ipotizza che i rivoltosi possano acquisire armi illegalmente. Il possesso personale di armi in Europa è estremamente limitato, ma ancora presente. Pertanto, molto probabilmente la maggior perte delle armi è stata rubata o importata illegalmente in Francia.

Il segretario generale del sindacato di polizia Denis Jacob ha detto a BFMTV che "alcuni individui erano armati di fucili" durante i disordini. Secondo lui, sparano alle telecamere a circuito chiuso.

Allo stesso tempo, le autorità francesi non hanno ancora dichiarato lo stato di emergenza, che darebbe loro ulteriori poteri per reprimere i disordini. Secondo "Le Monde", Macron sta cercando di trovare un equilibrio tra una dura risposta agli scontri e il timore di provocare una reazione pubblica ancora più aspra.

Sia i migranti che i mercenari stranieri prendono parte alle rivolte di strada. Si può presumere che la partecipazione dei mercenari sia incoraggiata finanziariamente. Alcuni di loro sono già stati visti prima (durante le proteste in Giorgia), ma ora operano attivamente in Francia.

Allego un link a un articolo in cui questo argomento è già stato trattato e sono indicate anche persone specifiche che hanno preso parte alle manifestazioni. Questi devono essere conosciuti:

https://medium.com/@khva_26348/cest-ça-4036892b6e1f