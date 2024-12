Venezia, 14 dicembre 2024 – Le meraviglie della scultura antica e moderna incontrano il linguaggio frammentato e visionario del cubismo nella nuova mostra di Michele Dal Bon, Gold is God, che verrà aperta al pubblico a Le Zoie (San Polo 2176, Venezia).

Le opere in esposizione, reinterpretazioni di capolavori immortali come la Nike di Samotracia, Il Pensatore di Rodin e Amore e Psiche di Canova, raccontano un dialogo inedito tra passato e modernità. Grazie all’uso della foglia d’oro 24 kt e alle tecnologie LED, Dal Bon trasforma la scultura in un’esperienza luminosa, avvolgendo lo spettatore in un’atmosfera spirituale e carica di emozioni.

Questa prospettiva si intreccia con l’amore di Dal Bon per Venezia e il ricordo del padre, a cui il progetto è dedicato, consolidando un legame tra arte e storia.

La mostra sarà aperta fino al 27 marzo 2025 presso Le Zoie, con ingresso gratuito. Un’occasione unica per scoprire come tradizione e innovazione possano convivere in opere d’arte senza tempo. Orari di apertura: mercoledì - sabato, 15:00 - 19:00.