«Io ho una certa pratica del mondo; e quella che diciamo l'umanità, e ci riempiamo la bocca a dire umanità, bella parola piena di vento, la divido in cinque categorie: gli uomini, i mezz'uomini, gli ominicchi, i (con rispetto parlando) pigliainculo e i quaquaraquà. Pochissimi gli uomini; i mezz'uomini pochi, ché mi contenterei l'umanità si fermasse ai mezz'uomini. E invece no, scende ancor più giù, agli ominicchi: che sono come i bambini che si credono grandi, scimmie che fanno le stesse mosse dei grandi. E ancora più giù: i pigliainculo, che vanno diventando un esercito. E infine i quaquaraquà: che dovrebbero vivere come le anatre nelle pozzanghere, ché la loro vita non ha più senso e più espressione di quella delle anatre. Lei, anche se mi inchioderà su queste carte come un Cristo, lei è un uomo.»

Ne Il giorno della civetta di Leonardo Sciascia, questo è il brano in cui il mafioso Mariano esprime il suo rispetto per il protagonista del romanzo, il capitano Bellodi. Un brano famoso, che è diventato una sorta di riferimento per definire il modo di agire e comportarsi di certe persone.

Un brano scelto non a caso, considerando le ultime dichiarazioni del solito Matteo Salvini in merito a pandemia e green pass.

Ecco che cosa diceva il segretario leghista poco più di una settimana fa:

13 luglio. "Vaccino, tampone o Green Pass per entrare in bar e ristoranti? Non scherziamo".

14 luglio. "Incontro molto positivo stamane con il presidente Draghi. Si prospetta un'estate di crescita a doppia cifra e di riforme: giustizia (insieme ai nostri referendum, che coprono altri aspetti), fisco con taglio delle tasse, pubblica amministrazione, riavvio di tutti i cantieri fermi.

Quanto al "modello francese": non è un modello. Chiedere il green pass per chi prende l'autobus o un caffè? Fuori discussione.

Che ne pensa Draghi? Le scelte estreme non piacciono né a me, né a lui, mettiamola così".

A sostegno delle sue tesi, Salvini riproponeva ciò che in fotocopia faceva dire ai suoi sottoposti. Eccone solo alcuni esempi:

Annalisa Chirico: "Il Green pass per ristorante e bar è misura da stato poliziesco. Un modo subdolo per imporre l’obbligo vaccinale. Non scherziamo, la libertà è sacra".Daniele Capezzone: "Green pass per una pizza?!? Con terrore e panico ammazzate l'estate!".Nicola Porro: "Green pass per andare a bersi un cappuccino, mangiare una pizza o entrare in un negozio? Follia. Servono buonsenso e rispetto delle regole, ma non si possono terrorizzare gli italiani con burocrazia, multe e controlli".

Ma, dato che l'Rt nazionale ha ormai oltrepassato la soglia di 1 attestandosi a 1,26, con un forte aumento dell'incidenza del contagio che passa questa settimana a 41 casi per 100 mila abitanti (i dati aggiornati a ieri) contro i 19 casi della settimana precedente, il presidente del Consiglio Draghi, nel CdM di giovedì dove sono sono stati ridefiniti i colori delle zone da applicare nel caso di ulteriori peggioramenti e delle modalità di utilizzo del green pass, non ha prestato alcun ascolto ai desiderata di Salvini.

Nonostante ciò, ecco come Salvini ha commentato le decisioni del Governo:"L’obiettivo di tutti, mio come di Draghi, è salvare vite, proteggere gli italiani, la loro salute, il loro lavoro, la loro libertà. Fondamentale mettere in sicurezza i più anziani, i nostri genitori e i nostri nonni, senza penalizzare, rinchiudere o multare i figli e i nipoti.Comunità scientifiche e governi, come quelli di Germania e Gran Bretagna, che invitano alla prudenza sui vaccini per i minorenni, invitano forse a morire? Per fortuna no. Anche oggi in Italia, come nei giorni passati, il numero di ricoverati in Terapia Intensiva è sotto controllo, 158 (col 98% dei letti vuoti) a fronte dei 385 di un mese fa. Bene, avanti così. Gli italiani, come sempre, si stanno dimostrando un grande popolo, e per loro come per me il principio guida è uno: la Libertà.

In pratica, dopo esser stato sconfessato da Draghi, Salvini fa finta di nulla... confermando, tra l'altro di non aver ancora capito come "agisce" il Covid, visto che i ricoveri iniziano ad aumentare dai 7 ai 10 giorni dall'inizio del contagio.

E adesso ritorniamo al passo di Sciascia. Voi come etichettereste uno come Salvini, dovendo scegliere tra uomini, mezz'uomini, ominicchi, pigliainculo e quaquaraquà?