Indipendentemente da come andrà a finire e dal fatto che gli europei sono iniziati da meno di 24 ore, questa è l'immagine più bella dell'Europeo!

Oggi Simon Kjiaer, capitano della Danimarca, al malore del compagno e amico Erikssen è corso per primo a salvare letteralmente il 10 danese togliendogli la lingua per evitare il soffocamento, lo ha girato e praticato il massaggio cardiaco, ha chiesto ai compagni di proteggere la privacy del compagno in un momento così delicato facendo un cerchio intorno ad esso, è stato l'unico insieme al portiere Shmeichel a non perdere di vista per un secondo il compagno e il primo insieme al portiere ad andare a consolare e rincuorare la moglie di Erikssen nel momento più brutto della vita.

Kijaer si è dimostrato un vero capitano, un vero amico e soprattutto un vero uomo mantenendo la freddezza e la lucidità in un momento drammatico(secondo i medici decisivo per la vita del compagno) e la dolcezza e la sensibilità nel consolare il dolore altrui.

Per me questa è l'immagine più bella di questo europeo anche se l'Italia dovesse vincere il torneo.

In un calcio ricco di bambini viziati e dominato dai soldi, la figura di Kjiaer è la più bella pubblicità per il calcio dimostrando che ci sono ancora uomini veri capaci di fare innamorare di questo sport.