Il valore della Speranza” rappresenta il cardine su cui di fonda“In missione per la speranza”, l'iniziativa filantropica che ha debuttato il 6 Maggio 2020 dalla piattaforma ForFunding di Banca Intesa San Paolo, patrocinata dalla Fondazione Cariplo, e sostenuta dalle aziende Fab-Communications, Lipsie Languages e Agenzia Traduzione-IN. La natura 100% caritativa del progetto sta federando molte persone, note e meno note, affinchè venga raccolta la somma di 100.000 euro in neanche 6 mesi. Il termine dell'iniziativa è previsto per il 30 Ottobre 2020.

L'intera somma sarà devoluta alla fondazione "Intensivamente Insieme", attiva nel reparto di terapia intensiva neonatale dell’Ospedale San Gerardo di Monza, e all’”Unione Italiana Lotta Distrofia Muscolare” (UILDM), per consentire ai giovani disabili di vivere esperienze quotidiane di maggiore autonomia grazie all’acquisto di mezzi di trasporto conformi alla loro invalidità.

L'iniziativa è stata concepita interamente da Fabiola Bertinotti, specialista in comunicazione aziendale, opinionista e specialmente patient advocate nel ramo delle patologie neuromuscolari. La sua preziosa vocazione è quella di ridurre l’ansia dei pazienti e delle loro famiglie, fornendo aiuto, empatia ed conoscenza medica.

Durante le ore più cupe del COVID-19 in Lombardia e sotto la forte pressione emotiva vissuta , Fabiola ha scritto un libro, SEGREGATA - Una madre contro il coronavirus, che testimonia la sua esperienza di malata che decide di segregarsi nel suo talamo per quaranta giorni, per evitare il contagio del figlio diciannovenne colpito da distrofia e degli ottuagenari genitori.

L'eBook scritto è scritto sotto 'impeto della Gratitudine, dell’Ottimismo e della Speranza mentre Fabiola sa approcciando la sua guarigione . È un testo che ci offre una carica di positività tale dare instillare il desiderio di dare svolta positiva al proprio futuro, celebrando i Valori Umani che contano.

Vincenzo Mollica, mitico giornalista, disegnatore ed autore di programmi radio - televisivi RAI, ne ha curato la prefazione. L’omaggio letterario alla cara amica Fabiola è arricchito dal dono di una poesia autografa, dedicata proprio al sentimento della Speranza.

Questa bellissima poesia, composta da sedici strofe in costante rima, comunica i pensieri dimoranti nel cuore di molti di noi in quei drammatici giorni: la paura, il dolore ed anche la speranza nella rinascita dopo una simile catastrofe umana. Immagini di intensa riflessione morale offerte da Vincenzo Mollica a SEGREGATA e messe in onda anche sul primo canale RAI il 13/04/2020.

La poesia omonima si trova alla fine della prefazione donando così il "la" alla testimonianza di Fabiola. Il connubio è perfetto perché il poema riprende, anche a livello lessicale, i soggetti sviluppati all’interno dei dodici capitoli di SEGREGATA. Messaggera di quanto il lettore ritroverà poco dopo nel libro, la poesia, attraverso questa sua funzione araldica, canta in rima ogni valore morale della vicenda narrata.

La parola Speranza rappresenta fil rouge di quest’opera autobiografica, comparendovi ben 25 volte; la Stanza è il luogo in cui la protagonista si è spontaneamente segregata;

la Vicinanza e la Distanza sono le condizioni spaziali e morali che caratterizzano lo stato di Fabiola, i suoi cari e quello di tutte le persone coinvolte in questo momento di grande crisi;

la Creanza e la Vigilanza sono le buone pratiche, pazientemente illustrate nel libro che fanno agire con consapevolezza ed essere ligi alle regole;

anche la Vigilanza e la Perseveranza sono tra le virtù principali che hanno spinto la protagonista a privarsi della libertà per 40 giorni;

la Sostanza è il valore dell’Amore “vissuto ad oltranza” per il prossimo vicino e lontano e la certezza di poter fare del Bene, il modo migliore di dare un senso ai lunghi giorni trascorsi da Fabiola "in uno stato di meditazione e solitudine”, come lei lo sottolinea nel libro;

combattere la Tracotanza del virus è la funzione dei istituzioni sanitarie in quei giorni, unitamente spirito civico di ogni cittadino che, con i propri comportamenti cerca di arginare il rischio di contagio.

La poesia come il libro si chiudono con la celebrazione del valore supremo della Speranza. Forse, si chiede al termine Fabiola “È il mio solito ottimismo che esce alla ribalta? La mia irrefrenabile tendenza a vedere il bicchiere mezzo pieno?” “In fondo” – conclude – “questa tragica emergenza targata coronavirus ci sta già trasformando, avendoci ampiamente dimostrato che “ciò che il male separa, il Cuore unisce”.

Aiutiamo i più deboli, e il Bene che faremo, farà Bene a noi stessi e ci ritornerà! La donazione si effettua tramite la piattaforma di crowdfunding ForFunding di Banca Intesa San Paolo mentre l'eBook è scaricabile dalla piattaforma Lipsie Edizione.