Il coronavirus non è stato sconfitto, perché circola ancora, con l’Italia divisa in almeno tre zone con diversi livelli di contagio.

Siamo riusciti a contenere l’infezione con tanti sacrifici e anche con un pizzico di fortuna.

Il virus non è dilagato al sud. Qualcuno lo motiva affermando che possa essere dovuto ad una predisposizione genetica, ma potrebbe anche essere dovuto ad una differenza della temperatura media tra settentrione e meridione, o anche al minor inquinamento dell'aria che si al sud.

Quest’ultimo non necessariamente è chiamato in causa quale vettore del virus, come se fosse un taxi, ma come fattore di aumento delle malattie respiratorie e quindi delle "noxe" polmonari, che predisporrebbero una persona ad essere più vulnerabile al virus, la cui conseguenza più grave è rappresentata dalla polmonite interstiziale.

Entrerebbero quindi in gioco molti fattori che potrebbero spiegare perché al Sud abbiamo avuto meno danni.

Potrebbe anche essere che abbiamo solo e semplicemente contenuto la carica virale, ma è più probabile far riferimento a più concause e ad un pizzico di fortuna.

Ma il pizzico di fortuna potrebbe venir meno introducendo anche al Sud, anche solo in alcune zone, una massiva carica virale, non sono in seguito alla riapertura incondizionata, ma per la piena mobilità tra regioni.

Se la situazione sfuggisse di mano, anche se siamo divenuti più bravi nella diagnosi e nella terapia, potremmo avere dei focolai ingestibili a macchia di leopardo.

Condivido la preoccupazione di alcuni presidenti di Regione e non mi farei prendere la mano da facili entusiasmi, anche perché non tutte le persone osservano le norme anti contagio.