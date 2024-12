IN BREVE...

Breve pubblicazione su Scienza e Svapo per affrontare, in controtendenza a quanto si sostiene in media riguardo l'argomento sigaretta elettronica e danni...

In modo particolare spesso è trascurato totalmente (o quasi) il confronto con la classica sigaretta a tabacco combusto, punto essenziale!

Ricordiamo le 8.000.000 di vittime per anno a causa del fumo del modo dove, solo in Europa, se ne contano circa 700.000...

Ciò che sto per mostrarvi conferma ancora una volta l'infinito e ridotto grado di "danno" che i prodotti da vaping potenzialmente potrebbero procurare al consumatore se confrontati con il fumo tradizionale.

Nel caso particolare andremo a trattare uno dei temi più discussi in passato ma che di tanto in tanto tornano dalle "bocche" di presunti esperti, o ritenuti tali, per il solo camice bianco che indossano...La formaldeide...

SIGARETTA ELETTRONICA E FORMALDEIDE

In quali casi la formaldeide può essere presente nell'aerosol che inaliamo?

Ne ho identificati essenzialmente 2, partendo dal peggiore :

Utilizzo improprio del device : quando il bilancio tra i Watt, liquido e giro dell'aria nella camera di vaporizzazione è fortemente sbilanciato tanto da portare la testina o la build in prossimità della zona di dry hit, ovvero quando il cotone incomincia a bruciare. In questo caso il glicole propilenico si surriscalda oltremodo (temperatura > 240 °C) rilasciando sottoprodotti, tra i quali la formaldeide. La stessa di genera inoltre dal principio di combustione derivato dallo stesso cotone... C'è da evidenziare come in questa condizione divenga impossibile utilizzare oltremodo il dispositivo a meno di forte masochismo... Qualità dei componenti del liquido : molto spesso ho insistito sul grado di purezza dei componenti del liquido, nel caso in esame parliamo sempre di glicole propilenico. Più il grado di purezza di tale elemento è alto (>= 99.5%), minore sarà la possibilità che quest'ultimo generi formaldeide in quantità significative tali da recare danno al nostro organismo.

UN ESPERIMENTO A DIMOSTRAZIONE DELLE MIE TESI

Lascio di seguito un video che ho realizzato non più di una settimana fa che mostra un semplice esperimento riguardo la formaldeide nel vapore della sigaretta elettronica. A voi ogni considerazione...