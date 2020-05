La sessione estiva di calciomercato del Milan sarà improntata a rinforzare tanto la fascia di attacco che quella di difesa.

Nomi eccellenti cominciano già a circolare nel club rossonero. Andiamo a vedere nel dettaglio di chi si tratta.

Per la difesa si pensa al francese di origine senegalese dell’Olimpique Marsiglia, Boubakar Kamara, difensore centrale ventenne, piede mancino, con una quotazione intorno ai 27 milioni di euro.

Per quanto riguarda l'attacco, invece, i rossoneri guardano a Jeremie Boga del Sassuolo, ma su cui il Chelsea potrebbe far valere il diritto di "recompra" e, come è facile intuire, quella di Abramovich è bottega cara.