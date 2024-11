Neuroni Cardiaci e Sentire Viscerale: Un Approccio al “Non Pensato”



È affascinante "scoprire" che il cuore contiene una rete complessa di neuroni, da taluni chiamata il "piccolo cervello del cuore". Questa rete di neuroni trasmette e riceve informazioni, influenzando cosiddette emozioni, cosiddetti sentimenti e percezioni in modi che sfuggono al puro raziocinio. Questa è una delle basi del "sentire viscerale" – una forma di conoscenza che precede e, in un certo senso, trascende il pensiero cognitivo. A questo proposito, il cuore e le sue risposte naturali potrebbero rappresentare un accesso a una sfera della realtà (e / o delle realtà) più profonda e meno contaminata dai filtri culturali, il che lo rende un possibile "portale" verso quell’abisso che desideriamo esplorare.





L’Abisso di ********: Verso la Conoscenza Primordiale

Se accettiamo l’idea che il sentire viscerale possa attivarsi come una finestra sull’inconscio o sull’ambiente infero di ********, ci ritroviamo di fronte a un punto d’ingresso alla conoscenza arcaica e non mediata. Questo ambiente infero potrebbe essere interpretato come una rappresentazione metaforica o un luogo psichico dove giacciono le verità non ancora verbalizzate, impulsi e intuizioni che sono essenziali ma sfuggono alla logica razionale. La nozione stessa di “infero” indica una discesa a ciò che è nascosto, un’immersione nella parte sotterranea e ancestrale dell’essere.



Verso un Nuovo Taccuino: “PsykoSapiens – Sulla Conoscenza del Cuore”

Un taccuino su questo tema potrebbe divenire una collezione di riflessioni e frammenti dedicati al sentire viscerale e al pensiero non pensato. Si potrebbero approfondire: