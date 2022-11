36.909 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore e per quanto riguarda il numero dei tamponi sono stati 210.817.

La percentuale di contagiati in rapporto al numero dei tamponi effettuati si attesta al 17,50%, in linea rispetto ad una settimana fa. Il totale dei contagiati dal virus è arrivato a 24.260.660.

Ancora in aumento il numero totale degli attualmente positivi che adesso è di 492.457. Tra i positivi, 250 i ricoverati in terapia intensiva (una settimana fa 247), con ulteriori 32 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore, 7.613 sono i ricoverati con sintomi (6.981 7 giorni fa), mentre sono 492.457 le persone in isolamento domiciliare.

Il numero complessivo di dimessi e guariti sale a 23.587.105.

Il totale dei decessi sale a 181.098, 580 nell'ultima settimana rispetto ai 533 della precedente.



Al 25 novembre sono 142.626.460 (142.427.916 quelle di una settimana fa) le somministrazioni di vaccino anti-Covid finora effettuate in Italia, pari al 90,3% delle 157.902.542 dosi arrivate nel Paese.