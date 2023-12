✳ - INSIEME PER L'OSPEDALE DI TARQUINIA - ✳

● Nelle immagini alcuni momenti dell'iniziativa organizzata dal Movimento apartitico “Insieme per l'Ospedale di Tarquinia” al fine, come viene affermato in una nota, di “salvarlo e contribuire a restituirgli la dignità di un luogo di cura apprezzato, verso cui si giungeva anche da lontano”. È stata la “dimostrazione di un affetto profondo, perché l’ospedale è troppo importante per la vita di questo territorio e non dobbiamo, non vogliamo, non possiamo perderlo. Le manifestazioni servono a veicolare messaggi semplici e chiari... Non ci fermiamo di fronte ai silenzi e alle verità distorte della dirigenza ASL. Non ci fermiamo perché abbiamo letto le testimonianze drammatiche di medici che hanno vissuto in prima persona quanto denunciamo e lo hanno reso pubblico mettendoci la faccia. Non ci fermiamo anche perché il nostro ospedale non compare nell’elenco delle strutture sanitarie a cui la Regione Lazio ha assegnato fondi per ammodernarli o costruirli ex novo”... “Per aumentare la forza del Movimento vogliamo fare rete con altre realtà laziali che condividono problemi simili ai nostri. Ricordiamo infine perché è utile farlo - conclude la nota - che al comitato che coordina le azioni del Movimento, sempre aperto a chi voglia dare una mano, partecipano persone di tutti gli orientamenti politici e che la nostra azione di Movimento è iniziata quando la Regione era governata dalle forze politiche che ora sono all’opposizione. Non ci siamo fermati allora e non ci fermiamo adesso...”.

➽ Video realizzato da Ermes WiFi di Giancarlo Milioni