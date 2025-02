Dal 18 al 23 febbraio, il Teatro Menotti si prepara ad accogliere un evento straordinario: "Da questa sera si recita a soggetto!”, ideato e diretto dal geniale Paolo Rossi. Un'opera che non è solo una rappresentazione teatrale, ma un viaggio emozionante nel mondo dell'improvvisazione, dove il copione è soltanto un punto di partenza, un'idea che prende vita grazie alla sinergia tra attori e pubblico.

In questo spettacolo, la struttura pirandelliana si fonde con l’attualità per dare vita a qualcosa di unico e imprevisto. L’arte dell’improvvisazione, così centrale nel lavoro di Rossi, trasforma lo spettatore in co-protagonista dell'avventura scenica. Ogni serata offre una nuova storia, plasmata dal clima emotivo, dagli input del pubblico e dall'energia degli attori: Emanuele Dell’Aquila, Alex Orciari, Caterina Gabanella, Laura Bussani, Alessandro Cassutti, tutti pronti a vivere l'imprevedibile. Ispirato dalla “trilogia del teatro nel teatro”, questo spettacolo riporta sui palchi italiani l’eredità di Luigi Pirandello, un maestro della parola e dell'assurdo. Come già avveniva nei suoi testi, qui si sfida la logica e si abbattono le barriere tra attore e spettatore. Nella sua avvertenza, Pirandello scrive: “L’annunzio di questa commedia… dev'esser dato, senza il nome dell’autore.” Questo esplicito desiderio di mistero diventa un filo conduttore dello spettacolo: Paolo Rossi ricorda, con ironia, che non può né deve svelare il futuro di questa pièce, lasciando agli attori e al pubblico il compito di creare il momento magico.

Paolo Rossi si confronta con il grande drammaturgo siciliano, ma non si limita a rivisitare il suo pensiero; lo riflette nella nostra realtà contemporanea. In un’epoca dove il confine tra vita vera e performance sembra sfumare sempre di più, il teatro diventa specchio di una società in continua evoluzione. Rossi interroga il pubblico: “Chi siamo noi oggi, se non personaggi tragicomici in cerca d’autore?” Ecco che il teatro diventa un luogo di esplorazione e riflessione, in cui ciascuno di noi può trovare un pezzetto di verità o una chiave di lettura della propria esistenza. La regia di Paolo Rossi, supportata da un team di professionisti - come l'aiuto regia di Luca Orsini e le scene di Lorenza Gioberti - crea un’atmosfera di coinvolgimento totale, dove ogni elemento scenico contribuisce a rendere l’esperienza unica. I costumi di Elisabetta Menziani e le luci di Elena Vastano arricchiscono la cornice visiva, mentre il galleggiare tra finzione e realtà rende ogni sera un’occasione per scoprire qualcosa di nuovo su se stessi e sugli altri.

Il Pubblico: Co-Autore della Storia. Un altro elemento chiave è la partecipazione attiva del pubblico. Ogni singola serata sarà diversa, non solo per le improvvisazioni degli attori, ma anche per la reazione e le interazioni con gli spettatori. Sono proprio loro a dare vita all’anima del teatro, creando un dialogo diretto che anima la scena. Qui, ogni risata, ogni applauso, ogni silenzio diventa parte integrante della storia che si va costruendo. Rossi non rinnega i suoi maestri: Dario Fo, Giorgio Gaber, Enzo Jannacci e, naturalmente, Luigi Pirandello. Il loro spirito aleggia sul palco, mescolandosi a un’originalità che parla direttamente alle emozioni degli spettatori. Afferma Rossi: “Se i miei maestri hanno usato il loro talento per illuminare il mondo, io desidero fare lo stesso, ma con la mia voce.” “Da questa sera si recita a soggetto!” non è solo uno spettacolo teatrale; è un’esperienza da vivere, un invito a lasciarsi andare, a sorridere, a piangere, a giocare con parole e situazioni, in un continuo scambio tra palco e platea. È un tuffo nell’assurdo della vita, un abbraccio caloroso alla fragilità umana.

In un mondo dominato da consuetudini e predizioni, questo spettacolo rappresenta una boccata d’aria fresca, una rara opportunità di essere parte di qualcosa di vivo e vero. “Perché mettere in scena proprio questo testo?” si chiede Rossi. “Perché è tempo di tornare a parlare di ciò che conta veramente, attraverso un linguaggio che sia autentico, che nasca dalla pancia e dal cuore.” Non perderti questa occasione di essere parte di un’opera che promette di stravolgere le tue aspettative e di farti riflettere sulla tua identità, su come ti presenti al mondo, sul tuo bisogno di essere visto e ascoltato. Prendi parte a quest'avventura: **da questa sera, si recita a soggetto!** Il palcoscenico ti aspetta, pronto a rivelarti la bellezza dell’imprevisto.

18 | 23 febbraio

DA QUESTA SERA SI RECITA A SOGGETTO!

Il Metodo Pirandello

PAOLO ROSSI

Ideazione e regia Paolo Rossi

Drammaturgia di Paolo Rossi e Carlo G. Gabardini

Con Emanuele Dell’Aquila, Alex Orciari, Caterina Gabanella, Laura Bussani, Alessandro Cassutti

e con la partecipazione del pubblico

Aiuto regia Luca Orsini

Scene Lorenza Gioberti

Costumi Elisabetta Menziani

Luci Elena Vastano

FOTO: *_©Laila Pozzo

AGIDI Produzione

STAGIONE 2024 | 2025

