Claudio Lotito, nonostante abbia collocato Amatrice in Abruzzo per convincere i molisani a votarlo nonostante non conoscesse nulla della loro regione salvo il fatto che suo nonno (nativo di Amatrice) sarebbe stato abruzzese, che cosa fa, eletto senatore, per gli elettori del suo collegio?

Presenta un emendamento per rateizzare a costo zero le tasse sospese causa Covid alle società di Serie A che sono in scadenza al 22 dicembre.

L'emendamento Lotito fa da sponda ad una richiesta della Lega che mira a spalmare i versamenti su più anni, senza interessi e sanzioni, senza pagare il 3% di multa per accedere al meccanismo di rateizzazione in 5 anni... previsto per tutti.

Tra Serie A, Serie B e Serie C - le tre serie professionistiche - i club devono versare circa mezzo miliardo di tasse. Questi, secondo il Fatto, gli importi in scadenza per le squadre con i maggiori oneri da saldare:

Inter – 50 milioni di euro

Lazio – 40 milioni di euro

Roma – 38 milioni di euro

Juventus – 30 milioni di euro

Napoli – 25 milioni di euro

Fiorentina – 15 milioni di euro

Milan – 10 milioni di euro

Purtroppo per Lotito, visto l'esposto della Lazio, il governo che lui sostiene non sembra offrire una sponda alla sua richiesta, come confermati dal ministro dello Sport, Abodi, in una intervista.

Lotito replica così dalle colonne de La Stampa:

«Ma quale salva-calcio! Basta con la caccia alle streghe. Parliamo di tutti gli sport. Pallavolo, basket, piscine. È una norma erga omnes [è nota la passione per il latino del "coltissimo" Lorito, ndr]. ...Non vogliamo regali, favori. Lo sport è l'unica categoria merceologica che non ha ricevuto nemmeno un ristoro, a parte i rimborsi sui tamponi, capirai…Il cinema ha avuto una prima tranche di 800 milioni a fondo perduto, poi altri 200 da questo governo. Sono più i danni per un cinema chiuso o per uno stadio chiuso? Eppure lo sport non chiede soldi a fondo perduto. ...Al fine di sostenere le federazioni sportive, ecco tutta la cronistoria: i versamenti sospesi possono essere effettuati senza sanzioni e interessi. Sullo spalmare su 5 anni? I precedenti governi e tutte le forze politiche avevano responsabilmente sospeso i versamenti, in attesa di rateizzarli. Ora lo Stato chiede i soldi tutti insieme? Allora tanto valeva pagare prima. Cosa cambiano tre mesi?» ...Il mondo sportivo non ha pagato perché lo prevedeva una legge dello Stato. Non è inadempiente. È lo Stato che lo fa diventare inadempiente. È una situazione giuridica diversa. ...Non mi aspetto nulla. Basterebbero valutazioni obiettive e rispetto degli impegni. Non è una norma ad personam o, come si dice, Cicero pro domo sua [vedi sopra, ndr]. Le strumentalizzazioni non pagano, è questione di tempo. Glielo dice uno dei pochi che dice sempre la verità».

Chissà se Lotito riuscirà a spuntarla oppure no. Quello che però viene da chiedersi è che cosa possa giovare il promuovere una legge a favore della sua Lazio agli elettori del Molise che lo hanno eletto perché li rappresentasse al Senato, con uno stipendio mensile di circa 15mila euro. È una domanda a cui vorrei rispondessero i molisani che un paio di mesi fa si sono pure disturbati ad uscire di casa per votare, direttamente o indirettamente, Claudio Lotito.