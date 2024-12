Il tema delle liste d’attesa nella sanità pubblica torna al centro del dibattito politico, con l’esame degli emendamenti al disegno di legge dedicato in Commissione Sanità al Senato. Le proposte avanzate mirano a risolvere alcune delle criticità più urgenti del sistema, introducendo misure che spaziano dal prolungamento dell’attività lavorativa dei medici alla digitalizzazione dei servizi sanitari. Ecco un’analisi delle principali novità.

Tra le proposte più discusse, torna la possibilità di trattenere in servizio i medici fino ai 72 anni, includendo anche il mantenimento degli incarichi dirigenziali apicali (come i responsabili di strutture complesse o dipartimentali). Questa misura è rivolta in particolare a coloro che svolgono attività assistenziali e mira a contrastare la carenza di personale sanitario in ruoli strategici.

Un’altra proposta chiave riguarda il personale medico in rapporto non esclusivo con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN). In caso di scopertura delle dotazioni organiche superiore al 15% per una specifica disciplina, sarà possibile acquisire la disponibilità dei medici a svolgere prestazioni aggiuntive, cercando di garantire la continuità dei servizi e di ridurre i tempi d’attesa.

Per i farmacisti, viene eliminato il requisito della specializzazione per accedere ai concorsi pubblici come dirigenti sanitari. Questa modifica punta ad ampliare la platea di candidati e a velocizzare il reclutamento in un settore che ha un ruolo cruciale, specialmente nella gestione di farmaci innovativi e nella distribuzione diretta.

Un fondo da 3 milioni di euro è stato proposto per incentivare l’adozione di soluzioni digitali da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. I fondi serviranno a finanziare strumenti per la gestione automatizzata degli appuntamenti, la comunicazione con i pazienti e le prestazioni di telemedicina, come la televisita. Questa misura risponde alla crescente necessità di modernizzare i processi sanitari, migliorare l’efficienza e offrire una sanità più vicina ai cittadini.

Un ulteriore emendamento propone di consentire l’accesso anticipato, a carico del SSN, a farmaci che rappresentano una speranza di cura per gravi patologie prive di alternative terapeutiche adeguate. Questa misura mira a garantire trattamenti tempestivi e a ridurre l’attesa per i pazienti con condizioni non differibili, migliorando gli standard di cura.

Le proposte presentate rappresentano un tentativo di affrontare le criticità croniche della sanità pubblica italiana, puntando su una maggiore flessibilità del personale, sul ricorso alla tecnologia e sul miglioramento dell’accesso ai trattamenti. Tuttavia, sarà fondamentale monitorare l’efficacia di queste misure e garantire che vengano accompagnate da un adeguato supporto finanziario e organizzativo.

Di seguito alcune delle proposte di modifica presentate dalla maggioranza...





1.11 Murelli, Minasi e 1.12 Zullo, Satta, Leonardi, Berrino

Al fine di garantire e tutelare i pazienti affetti da patologie oncologiche, garantendo loro tempi certi di accesso alle prestazioni prescritte, in adempimento al Piano nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2019-2021, il Ministro della Salute, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, sentita l'Agenas, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, adotta le linee guida contenenti standard minimi omogeni per la redazione dei Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) regionali in ambito oncologico.



1.30 Russo, Pogliese, Bucalo, Sallemi

Qualora sia rilevata una scopertura delle dotazioni organiche superiore al 15 per cento dei posti previsti per singola disciplina, profilo professionale medico, le aziende del Servizio Sanitario Nazionale, esperita infruttuosamente ogni altra iniziativa di potenziamento dell'offerta sanitaria istituzionale in area di ricovero e per la specialistica ambulatoriale, ivi compresa l'attività di reclutamento di risorse umane, possono acquisire la disponibilità ad effettuare prestazioni aggiuntive da parte del personale medico in rapporto non esclusivo. La deroga di cui al comma 6-bis può essere autorizzata per un periodo non superare a 12 mesi e, comunque, limitatamente al periodo di scopertura della dotazione organica rilevata nella relativa disciplina.



5.0.2 Ternullo, Silvestro

(Modifica dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in materia di trattenimento in servizio di dirigenti medici e sanitari e di infermieri del Servizio sanitario nazionale)

All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 164-bis è inserito il seguente:

"164-ter: Al fine di non disperdere le professionalità acquisite e fare fronte alle esigenze di formazione e tutoraggio del personale assunto ai sensi dell'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dei medici con contratto di formazione specialistica, nonché di fronteggiare la grave carenza di personale ai fini dell'indispensabile raggiungimento dell'obiettivo di abbattimento delle liste d'attesa, in deroga a quanto previsto all'ultimo periodo del comma 164-bis, le amministrazioni di cui al primo ed al secondo periodo del citato comma 164-bis, nel trattenere in servizio, su istanza degli interessati, il personale di cui al predetto comma, in deroga ai limiti previsti, fino al compimento del settantaduesimo anno di età e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2025, possono valutare e mantenere i già conferiti incarichi dirigenziali apicali di struttura complessa o dipartimentale o di livello generale, per coloro i quali svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia."



5.0.11 Occhiuto, Ternullo

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate modifiche all'articolo 1, comma 5, secondo periodo, del Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, di cui al decreto Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502, come modificato dal decreto Presidente del Consiglio dei ministri 31 maggio 2001, n. 319, al fine di prevedere che il trattamento annuo, determinato sulla base delle lettere a), b) e c), del medesimo comma 5, non può essere inferiore a 180.000 euro.



6.0.5 Zullo, Satta, Berrino, Russo

Art. 6-bis. (Misure per l'assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario anche in stato di quiescenza)

Verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio, nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, gli enti del Ssn possono avvalersi di personale delle professioni sanitarie e degli operatori sociosanitari, nonché di medici specializzandi, regolarmente iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, eventualmente prorogabili per straordinarie esigenze connesse al recupero delle liste d'attesa. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico-specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti per l'attività lavorativa svolta. Il periodo di attività è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.

Gli enti del Ssn potranno inoltre conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con durata non superiore a sei mesi, eventualmente prorogabili per straordinarie esigenze connesse al recupero delle liste d'attesa, ai dirigenti medici collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza. Agli incarichi di cui al presente comma non si applica l'incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico.



6.0.15 Pogliese, Russo, Bucalo, Sallemi, Satta, Mancini

Art. 6-bis. (Disposizioni relative all'esercizio della professione di farmacista)

Per i laureati in Farmacia e Farmacia Industriale abilitati all'esercizio della professione di farmacista, è abolito il requisito della specializzazione ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici per dirigente sanitario farmacista del Servizio sanitario nazionale.



8.0.3 Russo, Liris, Pogliese, Bucalo, Sallemi

Art. 8-bis. (Istituzione di un Fondo per la riduzione degli accessi impropri al Pronto Soccorso)

Al fine di ridurre gli accessi impropri ai Pronto Soccorso (PS) e di contribuire allo smaltimento delle liste di attesa, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della Salute, per l'anno 2024, un Fondo con una dotazione pari a 3 milioni di euro. Le risorse del Fondo sono destinate all'incentivazione dell'acquisto, da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, di servizi o soluzioni digitali per la gestione automatizzata degli appuntamenti, la comunicazione con i pazienti e l'effettuazione di prestazioni base di telemedicina, quali la televisita. La prenotazione delle prestazioni non comporta, in ogni caso, costi aggiuntivi.



11.0.14 Murelli, Marti, Minasi

Art. 11-bis. (Disposizioni in materia di accesso precoce ai farmaci)

A decorrere dal 1 gennaio 2025 in via sperimentale fino al 31 dicembre 2027, sono erogati a carico del Servizio Sanitario Nazionale i farmaci che, in assenza di alternative terapeutiche adeguate, rappresentano una speranza di cura per gravi patologie il cui trattamento non è differibile, e che risultano coerenti con i requisiti per l'innovatività di cui alla Determina dell'Agenzia Italiana del Farmaco n. 1535/2017, adottata ai sensi dell'art. 1, comma 402, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con specifico riferimento al valore terapeutico aggiunto e al bisogno terapeutico insoddisfatto.

Le aziende farmaceutiche possono inoltrare richiesta per l'accesso precoce all'Aifa a seguito della presentazione della domanda presso l'Ema per l'Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC) nel caso di un nuovo farmaco, o per una nuova indicazione terapeutica nel caso di un farmaco già autorizzato, anche prima che il Committee for Medicinal Products for Human Use (Chmp) abbia adottato il relativo parere.

In caso di esito positivo della valutazione di accesso precoce, l'Aifa adotta il relativo provvedimento di autorizzazione che contiene l'indicazione del regime di fornitura del farmaco. Il nuovo farmaco o l'estensione dell'indicazione terapeutica per cui sia stato autorizzato l'accesso precoce è automaticamente inserito nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 401 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 per un periodo di trentasei mesi non rinnovabili che decorrono dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. In caso di estensione dell'indicazione terapeutica di un farmaco già autorizzato, il prezzo resta quello già negoziato. Nel caso di un nuovo farmaco, il prezzo è liberamente determinato dall'azienda produttrice.

Con provvedimento dell'Aifa, entro il 30 settembre di ogni anno, sono stabiliti gli importi a carico delle aziende farmaceutiche riferiti all'anno precedente per i casi in cui il prezzo del farmaco risultante dall'espletamento della procedura ordinaria di prezzo e rimborso sia inferiore a quello fissato unilateralmente dall'azienda in fase di accesso precoce. Entro i successivi sessanta, giorni le aziende farmaceutiche interessate dal provvedimento provvedono a corrispondere l'importo dovuto.