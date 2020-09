Grande riconoscimento per la 17enne Arianna Maravolo, che lo scorso 16 settembre 2020 è stata insignita, tra 62 candidate, del titolo de La Bellissima d’Italia.

Già incoronata Miss Campania nel 2018, la giovane è stata indecisa fino all’ultimo se partecipare al concorso, ma alla fine la sua volontà di emergere ha prevalso e l’ha portata a classificarsi al primo posto, sbaragliando tutte le altre avversarie, con grande gioia da parte dei suoi familiari e del suo fidanzato.

Il concorso, che si è svolto a Palinuro, ha incoronato anche un Bellissimo d’Italia ed ha visto Arianna fare la sua presentazione ufficiale ai giurati della manifestazione. Dopo aver sfilato in costume e con un abito elegante, la Maravolo si è quindi rivolta ad uno specchio e, come nella migliore delle favole, ha chiesto “Specchio, specchio delle mie brame… sono io la Bellissima d’Italia?”, ottenendo fortunatamente un sì come risposta.

Un lieto fine che ha portato Arianna ad essere contattata per altri prestigiosi incarichi: oltre ad essere stata scelta per fare una sfilata a tema abiti da sposa, la Maravolo premierà la prossima vincitrice di Miss Trans Europa, il concorso organizzato da Stefania Zambrano che si svolgerà il 25 e il 26 ottobre.

Un’esperienza che va ad aggiungersi al suo già promettente curriculum, visto che la giovane vorrebbe farsi conoscere maggiormente nel mondo dell’alta moda. Non a caso, attualmente sta studiando Portamento e Dizione in una prestigiosa agenzia, dopo alcuni anni trascorsi al Liceo Artistico. Segno del fatto che l’arte è sempre stata tra le sue corde. E continuerà ad essere presente nella sua quotidianità.