Eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione di Amplifon: confermata Susan Carol Holland, Presidente del Gruppo dal 2011. La manager entrò nel CdA nel 1988.



Susan Carol Holland riconfermata come Presidente di Amplifon

Susan Carol Holland continuerà a presiedere il Consiglio di Amministrazione di Amplifon. Nel corso delle recenti elezioni, è stata infatti confermata la manager che guida il Gruppo nel ruolo di Presidente dal 2011. Ereditate le redini dell’azienda dal padre, Algernon Charles Holland, l’ingegnere e soldato inglese che fondò la società nel 1950, Susan Carol Holland ha contribuito a consolidare la posizione del Gruppo nel settore delle soluzioni per l’udito e a svilupparne la crescita internazionale.

Nata nel secondo dopoguerra per venire incontro alle esigenze di quella parte della popolazione italiana con problemi di udito causati dai bombardamenti, oggi Amplifon è leader nel mercato retail dell’hearing care, è presente in 26 Paesi con 10.000 punti vendita e conta circa 20.000 collaboratori e collaboratrici in tutto il mondo. Il suo fatturato annuale si aggira intorno ai 2,5 miliardi di euro.



Il percorso professionale di Susan Carol Holland

Susan Carol Holland è laureata in Sociologia e Psicologia alla Keele University e ha conseguito un Diploma di Specializzazione in Logopedia presso l’Università degli Studi di Milano. Prima di fare il suo ingresso nell’azienda di famiglia in qualità di Assistente Marketing di Amplysistem, la Divisione Personal Computer di Amplifon, ha lavorato per un periodo come Logopedista presso l’Ospedale Policlinico di Milano. Entra nel Consiglio di Amministrazione del Gruppo nel 1988, mentre nel 1993 assume il ruolo di Vicepresidente.

Nel 2011, viene infine nominata Presidente del CdA. Particolarmente sensibile ai temi dell’inclusione sociale delle fasce deboli della popolazione, in particolare giovani e anziani, e della lotta alla povertà, Susan Carol Holland ha supportato la creazione della Fondazione Amplifon nel 2020, assumendone la guida nel ruolo di Presidente. La manager è, inoltre, membro del comitato d’Onore della Fondazione Buzzi per l’Ospedale dei Bambini, la Onlus nata per dare sostegno all’Ospedale dei Bambini “Vittore Buzzi” di Milano.