Il pokè “alla lombarda” è uno dei piatti più mangiati al mondo, stimolando la creazione di tante varianti.

La ricetta originale (riso, cubetti di pesce crudo, alghe limu e noci Kukui tostate e sbriciolate) è stata sostituita da varianti locali, come quelle italo-lombarde proposte da Citterio, realizzate con i salumi al posto del pesce ed alghe e con l’aggiunta di ingredienti come fiori, frutti di bosco e verdure.

La tradizionale Bresaola della Valtellina I.G.P.­­ è protagonista della prima ricetta, abbinata con il cavolo cappuccio e i cetrioli, in una versione speciale del pokè, dove il riso viene sostituito da una componente vegetale.

Nella seconda ricetta proposta la proteina scelta è il Petto di Pollo, un salume trasversale a tutta l’Italia, che presenta delle interessanti proprietà nutrizionali, con pochi grassi e ricco di proteine. Citterio propone il Petto di pollo abbinato a una misticanza di frutti rossi e fiori, creando così un piatto fresco e colorato, da gustare in ogni stagione.

Ricette che mantengono inalterato lo spirito originale di questo piatto, consumato in origine sulle barche dai pescatori: pasto unico, veloce, facile da preparare e ricco di fantasia.



Bresaola con cavolo cappuccio, cetrioli, noci e limone

Tempo di preparazione: 10 minuti

Difficoltà: facile

Ingredienti per una persona

70 g di taglio fresco Bresaola della Valtellina IGP Citterio

1 cavolo cappuccio

1 cetriolo

2/3 noci sbriciolate

1 limone

Sale

Olio EVO



Preparazione: Tagliare a striscioline il cavolo cappuccio e a rondelle il cetriolo. Formare delle roselline con le fette di Bresaola. Comporre il pokè dividendo mentalmente in tre parti una ciotola: in un terzo mettere le roselline di Bresaola, in un altro le fettine di cetriolo e nel terzo le striscioline di cavolo cappuccio. Su tutto versare le noci e condire con sale, limone e olio extravergine d’oliva.



Petto di pollo con misticanza ai frutti rossi e fiori

Tempo di preparazione: 10 minuti

Difficoltà: facile

Ingredienti per una persona

90g di taglio fresco in leggerezza Petto di Pollo al forno Citterio

150g di insalata misticanza con fiori

Frutti rossi: lamponi, more, mirtilli a piacere

Sale

Olio EVO



Preparazione: Lavare i frutti rossi. Preparare e condire la misticanza in una ciotola capiente e unire i frutti rossi, tenendone una parte per la decorazione. Appoggiare le fette di Petto di Pollo e decorare con fiori e frutti rossi tenuti da parte.