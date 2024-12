Natale, festa di luci, canti e tavole imbandite. “Venite e mangiate” (Gv 21,12), ci invita il Vangelo, ma per molti non è un invito scontato. Anche nella Palermo che risplende d’arte e di storia, c’è chi lotta ogni giorno per un tozzo di pane. È a loro che guarda la Compagnia del Vangelo, comunità di cristiani che si fa voce di chi non ha voce, lanciando insieme alle suore del Boccone del Povero l’iniziativa “Aggiungi un posto a tavola”.



“In un tempo in cui celebriamo la nascita di Colui che è venuto per i poveri e gli oppressi, dobbiamo ricordare che ‘Cristo si riconosce nel fratello affamato e nel mendicante che bussa alla nostra porta’ – scrive Davide Romano, fondatore della Compagnia del Vangelo –. Questo Natale vogliamo che nessuno resti escluso dalla gioia della mensa condivisa”.



L’idea è semplice quanto urgente: organizzare un pranzo natalizio per chi vive per strada o è solo. Al loro fianco ci sono le suore del Boccone del Povero, ispirate dal Beato Giacomo Cusmano, che non avrebbe esitato a ripetere: “Più carità, più carità; e se il Signore ci benedice, più Bocconi per tutti!” Questo spirito anima ogni giorno la mensa del convento, in piazzetta San Marco 8, nel cuore del quartiere Capo. Ma a Natale, la chiamata alla solidarietà diventa una missione collettiva.



Romano conclude con un appello: “Chi può, venga. Chi non può, dia. Anche un piccolo gesto può fare la differenza. Non dimentichiamo che ‘tutto ciò che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me’” (Mt 25,40).



La Compagnia del Vangelo, che collabora con varie realtà cristiane e sociali come la Comunità di Sant’Egidio e il Movimento scout, non ha gerarchie né formalismi: solo il desiderio di vivere il Vangelo attraverso il servizio. Per aderire all’iniziativa o offrire aiuto, è possibile contattare suor Rosalia al 329 491 9286 o recarsi direttamente al convento.



Il Natale, insomma, si prepara a fare il suo ingresso a Palermo con il passo della carità. Perché, come direbbe Cusmano, “il povero è il nostro vero padrone”.



La Compagnia del Vangelo, che s’ispira alla predicazione e all’esempio del martire di mafia don Pino Puglisi, è stata fondata ed è guidata dal giornalista Davide Romano. È un gruppo informale ecumenico di cristiani unito dal solo desiderio di servire il Signore nei Suoi poveri.





#AggiungiUnPostoATavola #NataleSolidale #CompagniaDelVangelo #BocconeDelPovero #CaritàCristiana #PalermoPerILPovero #BeatoGiacomoCusmano #NatalePerTutti #CondivisioneSolidale #MensaDeiPoveri #UnPastoInsieme #VangeloInAzione #VolontariatoPalermo #AmoreConcreto



Fonte: lacompagniadelvangelo.blogspot.com/2024/12/palermo-la-compagnia-del-vangelo-lancia.html