Lunedì 18 Novembre esce su tutti gli store digitali in 240 paesi nel mondo e nelle radio “Specchi di Luce” il nuovo singolo della cantautrice Umbra Gipsy Fiorucci accompagnato dal videoclip ufficiale che sarà online dallo stesso giorno. “Specchi di Luce”, che anticipa il primo album dal titolo “Protagonista del finale” in uscita a Dicembre su etichetta discografica San Luca Sound, è un inno che la cantautrice dedica alla musica, come un faccia a faccia dove vengono messe a nudo le emozioni più vere che riceve dalla stessa e in cui Gipsy parla direttamente con il suo “sogno” chiedendogli di “non morire” come a voler comunicare la sottile paura che un giorno possa non avere più la forza di inseguirlo. In questo brano, di grande impatto emotivo sia nella parte musicale che nel testo, il cantato segue una linea melodica che mano a mano cresce d’intensità alternando attimi di profonda introspezione ad esplosività in divenire e mettendo in risalto la vena graffiante e la personalità carismatica della cantautrice. Il singolo, scritto dalla stessa Gipsy e Stefano Stinchi, abbraccia sonorità pop-rock dal sapore internazionale che si fondono perfettamente ad un tocco di elettronica con la produzione artistica di Renato Droghetti (che negli anni vanta collaborazioni con Vasco, Paola Turci, Gaetano Curreri, Dodi Battaglia, Eduardo De Crescenzo, Paolo Meneguzzi, Edoardo Bennato e tanti altri nomi importanti) e la supervisione del discografico Manuel Auteri fondatore della prestigiosa etichetta bolognese San Luca Sound.

“Specchi di Luce” è una canzone emozionale, intima e dal grande respiro che viaggia in spazi aperti e sconfinati, che vuole portare l’ascoltatore a immergersi in questa atmosfera senza tempo dove luce e controluce sono due elementi contrastanti come le forze che dominano noi stessi, a stretto contatto fra amore e odio, bene e male, bianco e nero.

Il videoclip è stato girato in Toscana sul monte Argentario nella bellissima e suggestiva spiaggia di Cala Del Gesso, location perfetta per esprimere grandi spazi e grandi orizzonti immersa in uno scenario che gioca e si nutre di immagini evocative e poetiche come mani che accarezzano la sabbia, sguardi all’orizzonte per respirarne l’essenza… tutto questo in contrapposizione con l’uomo e la sua impronta sulla terra come un grande specchio infilato sulla sabbia che riflette il mare, un libro lasciato aperto alla lettura del vento… nel video Gipsy interpreta una pittrice che dipinge il mare con l’acqua stessa del mare, un colore che ora c’è e al soffio del primo vento non c’è più esattamente come il mutare delle ore, delle stagioni, del tempo, come un’onda del mare che nasce, s’infrange sulla roccia e subito dopo non c’è più. Ma oltre a questo l’artista è anche una narratrice di vita e vite, una Caronte dei nostri giorni, una traghettatrice di anime moderne che ci accompagna alla scoperta delle nostre paure e dei nostri sogni con una ballata malinconica e di grande riflessione interiore. …; il regista è Lorenzo Lombardi che ha curato anche il precedente videoclip del singolo “Serial Lover” uscito il 16 Maggio scorso anch’esso disponibile su YouTube e in tutte le piattaforme digitali.







CREDITS VIDEO

Artist e Performer: Gipsy Fiorucci

Directed by: Lorenzo Lombardi

Cinematographer: N. Santi Amantini

Drone Operator: Stefano Guerrini

Costume Designer: Marta Fiorucci e Lorenzo Lombardi

Rental Camera: Daniele Bonarini (Poti Pictures)

Executive Producer: Whiterose Pictures

Make Up Artist: Manola Abati

Hair Stylist: Parrucchieri Milano



CREDITS SONG

Artist: Gipsy Fiorucci

Song Writers: Marta Fiorucci e Stefano Stinchi

Programming/Keyboads: Renato Droghetti

Guitar: Luca Longhini

Drum: Mario Manfredini

Producer: Renato Droghetti e Marta Fiorucci

Label: San Luca Sound

BIOGRAFIA GIPSY FIORUCCI

La cantautrice umbra Marta Fiorucci in arte “Gipsy Fiorucci ” nasce a Città di Castello in provincia di Perugia. Negli anni partecipa a diversi Festival dove arriva finalista nazionale: “Il Festival dell’Adriatico”, la “Bella e la Voce” e il Festival di Saint Vincent per citarne alcuni.Dal 2001 al 2006 frequenta l’accademia “Atelièr della voce” a Firenze per perfezionare dizione, fonetica e timbrica della voce. A Maggio 2010 partecipa al concorso “Stargate Music Festival” classificandosi anche qui tra i finalisti nazionali che prenderanno parte alla compilation della manifestazione. Negli anni successivi frequenta per quattro anni l’”Accademia della voce” a Montecatini Terme e nel 2011 realizza assieme a Marco Del Freo (autore del brano “Doppiamente fragile” con cui Anna Tatangelo vinse Sanremo nel 2002) il brano autobiografico "Oltre la mia stanza" che le permette di accedere all’Accademia di Sanremo Lab e che viene inserito nella programmazione radiofonica di Musica Radio Roma, Radio Tiferno 1 e altre emittenti radiofoniche. A Ottobre 2018 è stata finalista nazionale del concorso “Il Cantagiro” con il brano “Bellissimo“ scritto da lei e dal compositore Stefano Stinchi. Il 16 Maggio esce, con la regia di Lorenzo Lombardi, il videoclip ufficiale del singolo “Serial Lover” che dal 28 Giugno è presente in tutte le principali piattaforme digitali con l'etichetta discografica bolognese San Luca Sound. Il brano entra in programmazione in moltissime radio ( tra queste Punto Radio di Bologna, Radio Incontro Terni, Radio 675, Radio Vela International, Radio Fano, Radio Studio 1 Abruzzo e tante altre). Il singolo, che rimane in ottima posizione all’interno della Classifica Indipendenti per diverse settimane, arriva anche al 34° posto della classifica artisti emergenti.A Giugno 2019 viene scelta dal direttore artistico del Festival Nazionale “Il Pilone d’Oro”, che si svolgerà a Gennaio 2020 a Messina, per rappresentare la regione Umbria dove sarà accompagnata da una prestigiosa orchestra. Successivamente partecipa al festival internazionale “Una Voce per l’Europa”, classificandosi tra i primi 16 finalisti nazionali nella categoria brani in lingua italiana la cui finale si è svolta a Chianciano Terme(SI) ad Agosto. Nell’estate 2019 l’artista partecipa a diversi Festival Nazionali in qualità di ospite, tra questi il “Montesilvano Pop Rock Music Festival”, il premio “Mimì Sarà” e il “Cantagiro” per la promozione del singolo “Serial Lover”. A Settembre 2019 viene selezionata tra gli artisti che prenderanno parte al prossimo “Sanremo Rock” la cui finale si svolgerà a Giugno 2020 nel famoso teatro “Ariston” di Sanremo e il 21 dello stesso mese partecipa, con altri artisti e importanti ospiti, al Galà di “Oramusica” che si è svolto al teatro del “Garden Toscana Resort” a Livorno con la diretta radiofonica di Radio Piombino e le riprese televisive di Odeon Tv.Nel settembre 2019 l’artista prosegue il percorso con l’etichetta San Luca Sound insieme al produttore artistico Renato Droghetti ( che negli anni vanta collaborazioni con Paola Turci, Edoardo Bennato, De Crescenzo, Paolo Meneguzzi, Dodi Battaglia, Gaetano Curreri e molti altri nomi noti) e a Manuel Auteri cantautore e discografico fondatore dell’etichetta di cui fa parte, con il fine di realizzare il suo primo album. Il 18 Novembre uscirà “Specchi di luce” su tutte le migliori radio sia Italiane che estere e in tutti gli store digitali in 240 paesi nel mondo. Il brano, che sarà accompagnato dal nuovo videoclip, anticipa il sound che si ritroverà nell’album che sarà disponibile dal 10 Dicembre 2019.





www.youtube.com/watch?v=FEcPlPZz91I

www.facebook.com/Gipsyofficial

www.instagram.com/martafiorucci_gipsy