Una conferma importante e un riconoscimento di valore: per il quinto anno consecutivo, una società del gruppo ET Holding conquista il palcoscenico.

Le Fonti Awards, prestigiosa manifestazione che celebra l’eccellenza nel panorama imprenditoriale italiano.

Quest’anno a distinguersi è stata ET Luce e Gas, che ha ricevuto il premio nella categoria Energia e Sostenibilità. Un traguardo che premia un modello di business solido, trasparente e costruito su valori concreti: chiarezza nelle offerte, efficienza nei servizi e reale risparmio per i clienti.

L’azienda ha saputo distinguersi in un settore altamente competitivo, proponendo soluzioni energetiche accessibili e affidabili, con una forte attenzione all’ambiente e alla sostenibilità. Non si tratta solo di tariffe vantaggiose, ma di una visione strategica che mette al centro le persone, i territori e il futuro energetico del Paese.

Durante la cerimonia di premiazione, tenutasi nella cornice esclusiva dell’evento organizzato da Le Fonti presso Palazzo Mezzanotte – sede della Borsa Italiana – erano presenti Daniel Taurino, fondatore di ET Holding, Noemi Caligiuri, CEO del gruppo, ed Angelo Miccoli, General Manager di ET Nord, che ha avuto l’onore di salire sul palco e ritirare il premio a nome della società.

I Le Fonti Awards si confermano ogni anno come una delle piattaforme più prestigiose per il riconoscimento della leadership e dell’innovazione nel mondo del business. Le aziende premiate si sono distinte per crescita, reputazione, sostenibilità e impatto sul mercato.

Per ET Luce e Gas, questo riconoscimento rappresenta una tappa significativa di un percorso costruito con determinazione e coerenza, ma è anche uno stimolo a continuare a investire in tecnologie pulite, relazioni trasparenti con i clienti e strategie che guardano al lungo termine.

Il premio non è solo il simbolo di un traguardo raggiunto, ma un messaggio chiaro: l’energia può essere davvero al servizio delle persone, se guidata da visione, competenza e responsabilità.