Confíar En Mí è il nuovo singolo di Keevin KG, un brano già disponibile nelle principali piattaforme digitali per l’etichetta discografica Up Music Studio.

Tradotto dallo spagnolo vuol dire "Fidati di Me" -spiega l’artista- come tutti i brani del genere latino parla di una coppia, di passione, di amore e di fiducia reciproca, è un viaggio intimo dentro una relazione dove non si chiede nient'altro che fidarsi l'uno dell'altro e donarsi completamente alla persona che si ama.

Kevin Galasso, in arte Keevin KG, è un artista sardo della città di Cagliari, cantante e producer da 16 anni. I suoi generi musicali sono il reggaeton e il rap italiano. Ha studiato al liceo musicale e all'accademia musicale N.A.M.M. e ha partecipato a svariati festival della musica italiana, sia in Sardegna che nel resto del paese. Ha vinto varie partecipazioni come guest a festival come Sanremo New Talent, Sanremo Delivery, e ha avuto accesso a partecipare al Santemo Rock Festival e al Festival di Castrocaro. Attualmente, Kevin si sta concentrando sul suo nuovo progetto, che consiste nel comporre nuovi brani e nell'apertura di un suo studio di registrazione, con l'obiettivo di trasmettere la sua passione ai giovani che vogliono intraprendere questo percorso, senza tralasciare la sua carriera da solista. Questa dedizione lo ha portato a collaborare con l'etichetta discografica Up Music di Milano. Insieme a Vittorio Valenti e Sabatino Salvati, ha lavorato a quest’ultimo brano latino intitolato "Confíar En Mí".

Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/artist/7rdFFsBGWkLyfU8Gy9bxTG