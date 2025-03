Andracarlo presenta il nuovo singolo "Ghost rider", un brano che tratta il tema della precarietà e delle ingiustizie sociali, ispirato alla tragica morte di Sebastian Galassi, un rider di Glovo, che ha perso la vita mentre lavorava, per essere poi licenziato via SMS dall’azienda. La canzone denuncia la condizione dei lavoratori precari e il rischio che corrono ogni giorno.

“Canzoni Resistenti” è l’album di debutto in studio di Andreacarlo, artista dalla sensibilità raffinata e dallo sguardo critico sulla realtà. L’album, che uscirà tra fine febbraio e inizio marzo 2025, raccoglie nove tracce che intrecciano storie personali, tematiche sociali e riflessioni sulla condizione dell’uomo contemporaneo. L’album nasce con un'impronta di impegno sociale, mescolando l’intensità del cantautorato italiano con sonorità moderne, a tratti rock e a tratti intimistiche.

L’album “Canzoni Resistenti” è prodotto dalla casa discografica Latlantide. Ogni traccia è un riflesso della passione di Andreacarlo per le storie che racconta, ma anche della sua capacità di mescolare sonorità e generi diversi. Alcuni brani vantano la collaborazione di musicisti straordinari, come Gianfranco D'Adda (ex batterista di Franco Battiato), che ha suonato le percussioni in Due lune, Vincenzo Ferrara (già con Alberto radius e Ricky Gianco) alla batteria in Ballando nel buio e il Maestro Angelo Antoniani alla tromba in La canzone precedente. Il disco è stato realizzato con la collaborazione di Sami Zambon (chitarra elettrica), Francesco Bacigalupo (basso) e Alessandro Diegoli (batteria).

https://www.youtube.com/watch?v=Q5gHSX77m3E