East Market Diner a tutto pokè, dal 4 al 6 luglio le Hawaii sbarcano a Lambrate

Nuovo appuntamento con la cucina internazionale da East Market Diner, dal 4 al 6 luglio va in scena, infatti, Hawaiian Weekend. Tre giorni non stop dedicati al pokè hawaiano, piatto tipico della tradizione dell'isola.

Il nome significa letteralmente "tagliato a tocchi", e infatti il pesce è senza lische e tagliato a quadrotti, non a fettine. Tradizionalmente di piovra o di tonno, nasce come piatto povero dei pescatori e quindi nella scodella erano contemplati anche alimenti scarto. Il condimento pokè nasce da influenze asiatiche, e, infatti, è realizzato con salsa di soia, alghe, olio di sesamo con l'aggiunta di cipolle, peperoncino, verdure, spezie e altro. La ricetta, nata come contaminazione, si trasforma oggi ancora una volta e può contemplare pomodori, peperoni verdi, insalata o avocado.

Da East Market Diner è possibile personalizzare la propria ciotola con tanti ingredienti freschi e diversi: riso, alghe, edamame, carote, cetrioli, mango, avocado, ginger, arachidi, salmone o tonno, la nuova versione con gamberi fritti o tofu nella versione per vegani. Nel menù anche Avocado Fries e Pokè Burger, Pokè Donuts e Avocado Chips.

Oltre alla sala interna è anche disponibile il terrazzo sul tetto dell'edificio con quaranta posti a sedere e proprio per la natura informale e legata alla tradizione dello street food non è previsto il servizio al tavolo.

Tutte le info e le novità su facebook.com/eastmarketdiner e instagram.com/eastmarketdiner.

Hawaiian Week presso East Market Diner

giovedì 4 luglio dalle 18 alle 24

venerdì 5 luglio dalle 18 alle 24

sabato 6 luglio dalle 12 alle 16 e dalle 18 alle 24

Via Privata Giovanni Ventura, 16 – Milano

Ingresso Libero

Infoline 0266661881