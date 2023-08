Stefano Terraglia, talentuoso musicista, ha finalmente condiviso con il pubblico la sua canzone "Solo Me", un'opera speciale che è stata creata molti anni fa ma è stata tenuta nel cassetto fino ad oggi. Questo brano è un omaggio agli anni d'oro della musica, in particolare agli anni settanta, e prende vita nel contesto dei primi anni novanta. "Solo Me" è una ballata avvincente che ci trasporta indietro nel tempo, permettendoci di vivere l'atmosfera magica di un'epoca ricca di melodie incantevoli.

Il pezzo descrive una storia d'amore intensa e complessa, in cui una ragazza si ritrova divisa tra due cuori. La melodia coinvolgente e le parole emozionanti catturano l'anima di un'epoca in cui la musica aveva il potere di comunicare direttamente al cuore.

La canzone è stata registrata utilizzando un registratore a nastro multitraccia, che conferisce al brano un calore autentico e un'atmosfera nostalgica. Stefano Terraglia ha deciso di condividere "Solo Me" al fine di farci rivivere l'esperienza di viaggiare nel passato attraverso la musica, immergendoci in un'esperienza senza tempo.

Non dimenticatevi di ascoltare "Solo Me" e lasciatevi trasportare da questa canzone in un'epoca indimenticabile. Speriamo che vi emozioni tanto quanto ha emozionato Stefano moltissimi anni fa!