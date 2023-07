"Delle 169mila famiglie che hanno ricevuto in queste ore dall'Inps un messaggio sms che avvisava della sospensione del reddito di cittadinanza sono 90mila quelle che hanno effettivamente i requisiti a essere presi in carico dai servizi sociali. È quanto apprende LaPresse da fonti Inps. Nei prossimi due mesi una comunicazione simile arriverà a circa altre 80mila famiglie".

Il messaggio ha sollevato rabbia in molti dei cittadini che percepivano il sostegno. A Napoli, in queste ore, stanno salendo le proteste di persone arrabbiate che si sono recate agli uffici delle sedi municipali per chiedere spiegazioni. In alcuni casi è dovuta intervenire la polizia. La nuova legge prevede che i nuclei al quale verrà sospeso il reddito, dovranno essere presi in carico dai servizi sociali del Comune. Per questo in molti hanno chiesto spiegazioni agli uffici comunali.

Questo il commento dell'assessore al Welfare del Comune di Napoli, Luca Trapanese:

"In queste ore negli uffici dei nostri Servizi sociali in tutte le Municipalità centinaia di persone stanno chiedendo di essere prese in carico. Chiariamo bene questa situazione: è inutile recarsi ai Servizi sociali, la presa in carico avviene attraverso una piattaforma che viene gestita prima dai Centro per l'impiego e poi arriva ai servizi sociali.Chi ha perso il reddito di cittadinanza ed è ritenuto occupabile - aggiunge Trapanese - potrà ricevere 350 euro al mese come supporto alla formazione al lavoro attraverso gli sportelli dei Centri per l'impiego e l'Inps. Ricevono ancora il reddito di cittadinanza fino a dicembre le persone che hanno a carico dei minori, che sono ultrasessantenni e che hanno nel nucleo familiare delle persone disabili. Queste persone dal 1° gennaio 2024 riceveranno un contributo non inferiore a 480 euro, sempre su segnalazione del Centro per l'Impiego attraverso una piattaforma che metterà in collegamento Centri per l'impiego e Servizi sociali.Chiedo di non recarsi per questo motivo alle sedi dei nostri Servizi sociali. Le assistenti sociali sono dalla parte dei cittadini, ma in questo caso non possono fare nulla perché la presa in carico dei cittadini avviene attraverso una piattaforma che viene gestita prima dai Centri per l'Impiego e poi arriva ai servizi sociali. Le persone abili al lavoro verranno contattate dai Centri per l'Impiego e potranno recarsi presso le sedi dei Centri per l'Impiego, ma non presso i Servizi sociali".

Ma chi aveva il RdC, adesso potrà consolarsi con

"il sito del nuovo Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà 2021-2027, a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.In linea con quanto previsto dai Regolamenti europei, il sito raccoglie tutte le informazioni sul Programma: obiettivi, priorità, dotazione finanziaria e in prospettiva sarà costantemente aggiornato con le opportunità di finanziamento e i risultati raggiunti.Sviluppato in coerenza con il logo unico nazionale realizzato dal Dipartimento per le Politiche di coesione, intende restituire grazie a immagini e infografiche una buona fruibilità dei contenuti, rendendoli accessibili non soltanto a un pubblico di esperti, ma anche ai cittadini, con particolare riguardo ai destinatari finali dei progetti finanziati dal Programma.Con una dotazione finanziaria di oltre 4 miliardi di euro tra risorse europee e nazionali, il Programma si sviluppa in continuità con le iniziative più significative del PON Inclusione 2014-2020 e in sinergia con le azioni promosse nell'ambito del PNRR - Missione 5.Obiettivo principale è la promozione dell'inclusione sociale e il contrasto della povertà attraverso un approccio integrato che ne affronti le cause profonde, puntando su 4 priorità, a cui se ne aggiungono 2 di assistenza tecnica:- Sostegno all'inclusione sociale e lotta alla povertà- Child Guarantee- Contrasto alla deprivazione materiale- Interventi infrastrutturali per l'inclusione socio-economica."

Quindi, invece dei soldi per mangiare, chi percepiva il RdC potrà riempirsi la pancia beandosi delle peculiarità del nuovo sito messo in piedi dal governo Meloni per propagandare come combatterà la povertà! Se tutto questo ha una logica...

Questo il commento del presidente dei 5 stelle, Giuseppe Conte:

"Un sms per dire a 169mila famiglie “arrangiatevi”. Quello che arriva oggi dall'Inps, grazie alle scelte del Governo Meloni su Reddito e Pensione di cittadinanza, è un messaggio chiaro: lo Stato ha deciso di sospendere il sostegno. Poco importa se queste persone stiano attraversando un momento di difficoltà dovuto alla mancanza di lavoro, o se quei soldi servivano loro per integrare uno stipendio da fame. Dal 1° agosto zero.Poche ore fa, però, il Governo ha mandato un altro messaggio, dai toni assai diversi.Lo ha mandato, con un decreto, alle multinazionali e alle grandi società energetiche che hanno accumulato enormi extraprofitti grazie all'aumento dei costi dell'energia e delle bollette che pagano famiglie e imprese. Il messaggio dice più o meno così: lo Stato ha deciso di concedervi la possibilità di pagare la tassa sugli extraprofitti con un comodo ritardo di 5 mesi, senza sanzioni e interessi.Non arriverà invece alcun messaggino agli ex senatori per tagliare i vitalizi, che anzi sono stati ripristinati qualche settimana fa.Messaggi diversi ma con una sola certezza. Per il Governo il mondo gira alla rovescia".