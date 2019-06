Formula 1, nel GP di Francia doppietta Mercedes: Hamilton primo e Bottas secondo

Come già in base a quanto visto venerdì e sabato era facile prevedere, il Gran Premio di Francia di Formula 1 a Le Castellet è stato una pura formalità, con una gara che ancora una volta è terminata con la vittoria di una Mercedes - otto su otto in questa stagione - che per la sesta volta si è anche concessa il lusso di piazzare una doppietta.

Il primo a tagliare il traguardo ancora una volta è stato Hamilton che ha inflitto 18 secondi di distacco al compagno di squadra Bottas. Un distacco non necessario, se non a far capire al finlandese, nel caso avesse avuto qualche ambizione in proposito, che anche per quest'anno Hamilton non vuole rinunciare a conquistare l'ennesimo titolo mondiale.

Una gara noiosa oltre il limite dell'immaginabile, dove gli unici momenti di "svago" sono stati offerti dalle strategie dei vari team nella scelta delle mescole al cambio gomme e in alcuni sorpassi per le posizioni di rincalzo.

Unica emozione, se così la vogliamo chiamare, è quella "concessa" da una Virtual Safety Car che ha permesso al pilota della Ferrari Charles Leclerc, finito sul terzo gradino del podio, di mettere un po' di pressione a Bottas negli ultimi due giri, tagliando il traguardo con un secondo di ritardo dal finlandese.

Al quarto posto si è piazzato Verstappen su Red Bull, mentre Vettel è riuscito a guadagnare ben due posizioni (l'ironia è d'obbligo) rispetto a quella sulla griglia di partenza, finendo quinto davanti alla McLaren di Sainz.

McLaren che avrebbe potuto completare l'ottima prestazione con il settimo posto di Norris se dei problemi alla sua monoposto non lo avessero messo nel mirino di Ricciardo che lo ha superato nell'ultimo giro, facendolo finire anche fuori pista, tanto che ha dovuto tagliare il traguardo al decimo posto, dietro l'Alfa Romeo di Kimi Raikkonen e la Reanault di Nico Hulkenberg.

In ogni caso, sempre per la cronaca, il sorpasso di Ricciardo è stato messo sotto investigazione dagli steward che, pertanto, nelle prossime ore potrebbero modificare l'ordine di arrivo.

Dopo la gara odierna Hamilton è al comando del mondiale piloti con 187 punti, seguito da Bottas con 151, mentre a 111 punti troviamo Vettel terzo, che precede Verstappen a 100 e Leclerc a 87.

Prossimo appuntamento tra una settimana sul Red Bull Ring di Spielberg per il Gran Premio d'Austria.