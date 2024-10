Dopo il successo ottenuto con “il Bologna in Champions League”, ecco “L’ultima per davvero”, il nuovo singolo di Nartico, una ballad che fin dai primi secondi, ci trasporta in un'atmosfera intima ed emozionante. Il brano sarà disponibile dall’11 ottobre nelle principali piattaforme digitali.

-La notte, gli occhi lucidi e un desiderio espresso alle stelle. “L'ultima per davvero” è un discorso a una persona lontana-

L’arrangiamento è stato curato da Francesco Morettini (per Casamusica, etichetta Gravità Edizioni, distribuzione Artist First).

Visual video: https://www.youtube.com/watch?v=KGj2_4WVgbg

Debutta in tv comparendo a “Propaganda live”, “Telethon”, “Porta a porta” e diversi altri su RAI1, RAI2, LA7. Esordisce con “Il mondo per 10 minuti", entra in rotazione su Radio Zeta e Radio Italia Trend con “Tempi moderni”, lanciando successivamente il “Il Bologna in Champions League”. Scrive e produce singoli da milioni di click sulle piattaforme per diversi artisti (Saimon, I Camaleonti, Bobby Solo, Ginevra Lamborghini, Stefania Orlando etc.). E’ scelto come volto social dello Zecchino d’Oro, presentando programmi e contenuti web sulle varie piattaforme d’intrattenimento (Zecchino d’Oro Casting Show - Amazon Prime Video, Canta e Impara - Youtube, Tiktok etc.). Dal 2024 Nartico fa parte dalla Nazionale Italiana Cantanti.