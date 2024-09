A sorpresa l’India porta agli Oscar 2025 la commedia degli equivoci targata Netflix Laapataa Ladies diretta da Kiran Rao, presentata nella selezione ufficiale dell'ultimo Toronto International Film Festival, snobbando però All We Imagine is Light di Payal Kapadia vincitore del Grand Prix all’ultimo Festival di Cannes, considerato da molti critici americani in pole position per la nomination.

TRAMA: Due giovani spose, un treno sbagliato e un'avventura esilarante. Scambi di identità, equivoci a non finire e risate a crepapelle: un viaggio indimenticabile tra comicità e romanticismo.

Nella storia degli Oscar l’India ha conquistato 3 nominations: nel 1958 con Madre India di Mehboob Khan, nel 1989 con Salaam Bombay! di Mira Nair, nel 2002 con Lagaan di Ashutosh Gowariker