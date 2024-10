“Ti amo per sempre” è il titolo del nuovo singolo di Daniele Piovani, firmato dallo stesso artista in collaborazione con Alioscia Arioli, che ne ha curato arrangiamenti e produzione artistica presso la struttura Aly Studio di Milano. Daniele Piovani, già autore per moltissimi artisti, dà il via per la prima volta ad un progetto inedito con la propria voce, un viaggio emozionale che attraversa gli stati d’animo di una storia d’amore, e che lo vedrà nel prossimo periodo pubblicare altre canzoni.

Il tema portante e filo conduttore dell’intero progetto -spiega l’artista- è proprio l’amore, da sempre protagonista della mia penna. Si inizia con una dichiarazione intima ma nello stesso molta profonda e sentita di un uomo fragile, dal passato complesso, che nonostante diversi errori e scelte sbagliate, trova nell’essenza dell’innamoramento la risoluzione interiore, il rifugio e la consapevolezza che amarsi per davvero significa anche sapersi accettare, condividendo scelte e direzioni, per completarsi, istante dopo istante. Un vero amore può salvarti. Ringrazio Patrizia Lieti per il supporto come vocal coach dell’intero progetto e Kleisma per la consulenza e il supporto nel progetto.

Videoclip: https://youtu.be/BXnMseHVvjA

Il singolo, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio (AlyStudio/Believe), presenta un deciso sound british-pop, che non insegue mode e tendenze del momento, con un forte crescendo ritmico ed un inciso accattivante. Il brano è impreziosito dalle chitarre di Gabriele Fersini, che ha contribuito attraverso i suoi colori a valorizzare in maniera incisiva l’intera produzione. Il video correlato porta la firma di Denis Fava.