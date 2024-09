Da oggi, venerdì 27 settembre, è online il video di "Amor Che Muovi Il Sole", il nuovo singolo di Zucchero “Sugar” Fornaciari, da oggi, in radio e in digitale, che anticipa il nuovo album “Discover II ” (EMI / Universal Music Italia), in uscita l’8 novembre, in fisico e in digitale e, da oggi, disponibile in preorder, in esclusiva, sullo store di Universal Music Italia https://zucchero.lnk.to/DISCOVER2ITA,

Nel video di “Amor Che Muovi Il Sole” https://youtu.be/_igNxWonKfs, il protagonista, un “moderno San Francesco”, con felpa, tatuaggi e anelli, comunica attraverso il linguaggio dei segni. All'inizio, cerca di trasmettere, ad alcuni ragazzi emarginati, un messaggio di vita semplice e armoniosa, ma nessuno lo ascolta. Disilluso, sale in sella, alla sua moto, e parte per un viaggio alla ricerca di libertà e pace, tra paesaggi selvaggi e cieli infiniti. Il sole, simbolo di gioia, speranza e amore, lo guida nel suo percorso, illuminando ogni tappa del cammino. Quando ritorna, dai ragazzi, che aveva lasciato, carico di energia vitale, finalmente, riesce a farsi capire e ascoltare.

Cover del brano "My Own Soul’s Warning", dei The Killers, impreziosita con un adattamento del testo, in italiano, a firma di Zucchero, il singolo “Amor Che Muovi Il Sole” https://zucchero.lnk.to/acms parla dell'amore in una forma universale, descrivendolo come una forza cosmica capace di muovere il sole, le stelle e il mare. L’amore, in questa nuova versione, viene inteso, da Zucchero, come energia vitale, che dà significato e ordine al mondo.

Il brano è stato presentato, in anteprima live, la scorsa estate per tutti i fan che hanno preso parte al suo tour italiano negli stadi “Overdose D’Amore”.

«Non posso più sopportare un mondo senza l’amore che tutto muove – afferma Zucchero – Questo è il senso di “Amor Che Muovi Il Sole” che non è una traduzione letterale del brano dei Killers (“My Own Soul Warning”), ma è un adattamento fatto da me, per far suonare la canzone, in italiano, alla Zucchero. In-gioia (enjoy)».

“Amor Che Muovi Il Sole” anticipa l’uscita di "Discover II ", il secondo progetto di cover della carriera di Zucchero, in cui reinterpreta, facendole proprie, alcune delle canzoni che ha amato, di più, nella sua vita. Sullo store di Universal Music Italia, sono disponibili, in preorder, i seguenti formati: CD autografato, DOPPIO LP colorato autografato ed esclusivo box deluxe numerato (CD + TRIPLO LP colorato) con 5 bonus track.

I fan, che preordineranno il nuovo album, entro il 27 ottobre, avranno la possibilità di partecipare all'esclusivo evento di presentazione dell'album, con Zucchero, il 7 novembre a Milano. Il 29 ottobre, alle 17:00, chiunque avrà preordinato riceverà una mail, con un link, per la registrazione gratuita, all’evento: chi si registrerà, in tempo, potrà partecipare all’evento e sarà ricontattato via mail, per maggiori informazioni. I posti sono limitati e l’accesso sarà garantito alle prime 500 persone che si registreranno.

Inoltre, il film documentario “Zucchero – Sugar Fornaciari”, con la regia di Valentina Zanella e Giangiacomo De Stefano, è disponibile sulle piattaforme Amazon, Apple TV e Google Play nel Nord America e nei Paesi di madrelingua inglese e, prossimamente, in America Latina e Italia. Il film documentario è un racconto straordinario, attraverso le parole dell’artista e quelle dei suoi colleghi e amici, un viaggio dell’anima che, grazie a immagini provenienti dagli archivi privati di Zucchero e dal suo tour mondiale “World Wild Tour”, va oltre il ritratto di un musicista di successo, arrivando fin dentro i dubbi e le fragilità dell’uomo. Inoltre, il film documentario è, attualmente, nelle sale cinematografiche tedesche.