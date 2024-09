Susan Carol Holland continua a promuovere iniziative globali per migliorare l’inclusione sociale degli anziani, espandendo il progetto "Ciao!" in nuove aree del mondo. Con il supporto di tecnologie innovative e programmi di volontariato, Fondazione Amplifon offre attività che favoriscono il benessere emotivo e la connessione sociale per gli anziani.



Susan Carol Holland: Inclusione sociale e nuove opportunità per gli anziani

Susan Carol Holland, Presidente della Fondazione Amplifon, ha annunciato con orgoglio l’espansione del progetto "Ciao!" in Australia, segnando un traguardo significativo nel percorso di internazionalizzazione della Fondazione. In collaborazione con la Monash University di Melbourne e la filiale australiana di Amplifon, il progetto mira a creare occasioni di intrattenimento e socialità per 600 anziani ospiti di sei strutture nella regione di Victoria. “Con questa nuova iniziativa proseguiamo il percorso di internazionalizzazione della nostra Fondazione e, per la prima volta, superiamo i confini europei, in linea con il DNA di Amplifon”, ha dichiarato Susan Carol Holland.

L'iniziativa include attività come yoga e viaggi virtuali, oltre a sessioni di telemedicina e contatti con le famiglie. Grazie alla combinazione di tecnologie all'avanguardia e impegno sociale, Amplifon punta a migliorare la qualità della vita degli anziani nelle strutture residenziali, favorendo nuove forme di relazione e coinvolgimento. Questo progetto riflette l’impegno della Fondazione a promuovere l’inclusione sociale e il benessere delle persone anziane, portando avanti l'eredità di valori del Gruppo Amplifon.



L’impegno internazionale di Susan Carol Holland nella lotta contro l’isolamento degli anziani

L’iniziativa "Ciao!" è stata lanciata per la prima volta in Italia durante la pandemia, con l’obiettivo di ridurre l'isolamento degli anziani nelle RSA, coinvolgendo circa 20.000 persone in oltre 200 strutture. Ora, con l'espansione in Australia, Fondazione Amplifon sta ampliando il suo raggio d'azione. “Siamo molto orgogliosi di portare anche in Australia i nostri progetti di inclusione sociale, avviati con successo in Italia e Portogallo”, ha aggiunto Susan Carol Holland. Le prime attività in Australia si basano su un’esperienza consolidata che ha dimostrato di migliorare significativamente la qualità della vita degli anziani. Questa espansione è solo l'ultimo esempio dell’impegno della Fondazione nel combattere l’isolamento sociale tra gli anziani. Il progetto prevede anche l’utilizzo di schermi per facilitare la comunicazione con le famiglie e offrire sessioni individuali di riabilitazione e telemedicina. Grazie a questi strumenti, il progetto "Ciao!" offre un modello replicabile per migliorare l'inclusione sociale degli anziani a livello internazionale.