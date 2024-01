Quest'anno per la gara della Miglior scenografia ai prossimi Oscar sono in pole position 2 pellicole particolarmente apprezzate dalla critica americana: da un lato Barbie e dall'altro Povere Creature!

Completano la potenziale cinquina altri 3 film che hanno conquistato la nominations a tutti i premi chiave tra cui gli Art Directors Guild Awards e ai Set Decorators Society of America Awards, assegnati rispettivamente dal sindacato degli scenografi e da quello dei decoratori di interni, e sono: Killers of the Flower Moon, Oppenheimer e Asteroid City.

Il prossimo test prima delle attese nominations agli Oscar è il verdetto dei Critics Choice Awards.