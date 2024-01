Coppa Italia, Milan ko a San Siro! L'Atalanta raggiunge la Fiorentina in semifinale

L'Atalanta sbanca San Siro, battendo 2-1 il Milan, e raggiunge la Fiorentina in semifinale di Coppa Italia. Dopo un rigore reclamato dall'Atalanta (Gasperini espulso per proteste), De Roon che non riesce a colpire la palla atterrato da Reijnders, botta e risposta a San Siro nei minuti finali della prima frazione. Segna prima Rafael Leao, al termine della solita combinazione con il compagno di scorribande, Theo Hernandez: il francese entra in area e serve un pallone arretrato al portoghese, che con il piattone, di controbalzo, non lascia scampo a Carnesecchi. Si spezza l'equilibrio al 45', ma l'Atalanta reagisce subito e pareggia immediatamente: azione splendida, in velocità: Holm trova Koopmeiners, che con un destro di prima intenzione batte Maignan.

Nella ripresa arriva subito la svolta: contatto tra Miranchuk e Jimenez, lo spagnolo sembra toccare anche il pallone ma Di Bello è inflessibile e stavolta assegna il rigore alla Dea, trasformato con freddezza ancora da Koopmeiners. Pioli comincia a muovere le pedine dalla panchina (entra subito il neo-arrivato Terracciano), ma sono sempre i bergamaschi a rendersi pericolosi: De Ketelaere, Miranchuk ed Ederson sfiorano il tris.





Coppa Italia, il derby finisce in rissa. Lazio di misura sulla Roma: biancocelesti in semifinale

La Lazio si aggiudica il derby contro la Roma vincendo 1-0 e si qualifica per la semifinale di Coppa Italia, dove affronterà la vincente di Juventus-Frosinone.

Cornice da grandi occasioni all'Olimpico, tutti i primi minuti del match sono accompagnati da una fitta coltre generata dall'intenso lancio di fumogeno (uno è finito anche in campo). Mourinho perde Dybala all'intervallo, l'avvio di ripresa vede la Lazio col piede sul gas: prima Rui Patricio si supera su Vecino, sull'azione dopo Castellanos è steso da Huijsen. Orsato inizialmente lascia correre, il VAR però lo richiama alla revisione ed è rigore. Il 'Taty' cede il tiro a Zaccagni, che insacca e festeggia in modo speciale l'arrivo del figlio. La tensione schizza a mille, Mourinho inserisce attaccanti in serie come da sua tradizione, in una delle sostituzioni un episodio da deprecare: lanciata una bottiglietta dagli spalti in direzione di Bove.

La Roma alza il baricentro nel finale, Belotti arriva al tiro, il primo in porta della Roma dopo 87 minuti, ma trova un attento Mandas. C'è poca precisione negli assalti finali romanisti, ci prova Lukaku in rovesciata, la Lazio tiene bene in difesa nonostante rimanga in dieci per l'espulsione di Pedro (espulso nella corrida finale pure il giallorosso Azmoun) e può festeggiare.



Coppa Italia: Fiorentina in semifinale, Bologna fuori ai rigori

Dopo 120′ di battaglia in campo conclusasi sullo 0-0, è la Fiorentina a festeggiare la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia. La squadra di Italiano batte il Bologna 5-4 dopo i calci di rigore. Precisissimi i tiri dei padroni di casa, per la formazione di Thiago Motta sbaglia Posch.



ULTIM'ORA Sky - Samardzic, ostacolo Giuntoli: vuole fargli attendere la Juve a giugno

Nel corso di ‘Calciomercato l’originale’, il giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha fatto il punto della situazione della trattativa per Lazar Samardzic tra Napoli e Udinese: “L’operazione non è ancora chiusa, non c’è ancora un accordo definitivo tra Udinese e Napoli. Non c’è nemmeno un accordo totale e con il giocatore, che vuole insieme al suo entourage valutare bene se accettare o meno.

Ostacolo Juve. "Intanto la Juventus è ancora in pressione per giugno. E’ possibile, dunque, che una delle motivazioni del titubare al Napoli sia che Giuntoli stia cercando di insistere per portarlo in estate in bianconero”.





Caso Osimhen, la risposta all’agente di Kvaratskhelia: “Non parlare di me idiota!”

Durissima replica dell’attaccante nigeriano (attualmente in Coppa d’Africa) al procuratore di Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli, che in un’intervista a Sport1Georgia aveva detto: “Pensate davvero che giocherà nel Napoli per tutta la sua carriera dopo il nuovo contratto? Andrà a giocare in Arabia Saudita in estate”.

Lo sfogo di Osimhen attraverso una Instagram Story: “Sei un idiota, non parlare di me!”