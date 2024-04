Galderisi: “Italiano è una certezza ormai: Firenze è una piazza complicata. Conte ha voglia di rientrare”

Giuseppe Galderisi parla a Marte Sport Live: “Come futuro allenatore del Napoli penso che Italiano sia una certezza per intensità, idea di gioco, propositività. La Fiorentina gioca molto alta, con un’idea ben precisa che evidenzia il lavoro del tecnico. Ha giocato finali, e l’idea di calcio di Italiano mi piace. Firenze è una piazza complicata, come lo è anche Napoli e lui si è fatto le ossa. Quindi l’eventuale ingaggio non sarebbe un azzardo, anzi. L’identità che il tecnico viola dà alla propria squadra è di spessore importante, certo con i giocatori giusti le cose vengono più facili. Inoltre, si mette a disposizione, fa sentire i giocatori importanti e sa fare la differenza con le proprie idee di gioco. Oltre a Italiano c’è l’ipotesi Conte e, innanzitutto, dico che lui ha una gran voglia di rientrare, quindi sicuro lo rivedremo in panchina. La Juventus la prossima stagione ha bisogno di vincere lo scudetto e Conte è tra i migliori allenatori in grado di farlo. De Laurentiis si sta guardando attorno per capire quale sia la cosa migliore da fare in base alle alternative disponibili. Conte è un allenatore determinato e molto capace, con le proprie esigenze: se De Laurentiis fa una scelta del genere sa che avrà a che fare con un tecnico che vuole essere rispettato per il ruolo che ha e che chiede giocatori adeguati alla sua idea di calcio”.



Plastino: “Conte? Al Napoli servono giocatori forti più che l’allenatore. Bisogna sostituire Osimhen”

Michele Plastino parla a Forza Napoli Sempre: “Conte al Napoli? Io credo che per scuotere l’appassionato a Napoli serva anche una squadra in grado di seguire le indicazioni del tecnico. Mi auguro che possa arrivare qualche grande giocatore, ancor più di Conte che non so quanto si possa adattare ad una città così piena di passione e amore. Servono grandi acquisti, soprattutto considerando che andrà via Osimhen. L’1% di possibilità di qualificazione in Champions? Si tratterebbe di una qualificazione raggiunta all’ultimo ed in modo imprevisto ed avrebbe un valore straordinario dal punto di vista psicologico ed anche dal punto di vista delle prospettive circa i possibili acquisti estivi ed anche in chiave futuro allenatore”.



Schwoch: “Conte è stato contattato da De Laurentiis. Sarebbe l’allenatore giusto per rilanciare il Napoli”

Stefan Schwoch parla a Marte Sport Live: “So che Conte è stato contattato da De Laurentiis, che sta provando in tutte le maniere di portarlo a Napoli, mi auguro possa venire perché sarebbe una scelta importantissima, il club guadagnerebbe molto dal punto di vista tecnico. Lui vuole fare tutto lui, Antonio se prende in mano la squadra la gestisce in tutti i settori, a cominciare da ciò che i giocatori mangiano a tavola. Lui è vigile su tutto e chiede il massimo anche perché lui è il primo a dare il massimo. Conte ha forza e personalità tale che se un giocatore dovesse ricevere una sua telefonata saprebbe anche di andare a lottare per vincere. Rincorsa Champions? Bisogna crederci fino alla fine, l’1% di possibilità c’è ancora, il Napoli dovrebbe vincerne almeno sei e potrebbe anche non bastare. Non è la vittoria di Monza a farmi cambiare idea, se per 31 partite non hai mai dato l’impressione di poter fare un filotto di vittorie, ho i miei dubbi che possa accadere nelle ultime 7, anche se da tifoso del Napoli ci spero”.



Colomba: “Conte e Italiano due strade diverse per il Napoli. Gli azzurri ora devono concentrarsi sull’Europa”

Franco Colomba parla a Marte Sport Live: “Conte e Italiano sono due strade un po’ differenti, una è quella di un tecnico vincente, che vuole vincere e vuole una squadra forte; l’altro è un emergente che lavora bene ed è alla ricerca di un club che gli dia di più. Per imporsi poi con il presidente De Laurentiis, forse Conte sarebbe più indicato. Di sicuro comunque Italiano è un tecnico capace, che fa giocare molto bene le sue squadre e che meriterebbe un salto di qualità. Il gruppo Napoli? Nonostante i cambi tecnici non c’è stata mai una risposta, forse può arrivare ora la reazione giusta ma mi sembra un po’ tardi. Credo che se ci sarà il cambio tecnico probabilmente ci vorrà un gruppo nuovo, altrimenti si rischia il confronto con il passato. La corsa per l’Europa? Il Napoli deve sperare nei guai altrui e non sbagliare mai, se fa il Napoli può anche vincerle tutte. Questo però deve entrare nella testa dei giocatori, altrimenti non c’è niente da fare”.



Champions, gol e spettacolo in Real-City e Arsenal-Bayern

Quarti di finale di gol e spettacolo in Champions League: 6 gol in Real Madrid-Manchester City con Bernardo Silva e due gran gol di Foden e Gvardiol da una parte e autogol di Ruben Dias, Rodrygo e Valverde dall’altra nel 3-3 finale. All’Emirates Arsenal-Bayern è 2-2: Saka e Trossard per i Gunners, Gnabry e Kane su rigore per i bavaresi. Tutto rimandato al ritorno in entrambe le gare.



Doppio Rapinha, poi gol di Christensen: il Barcellona stende il Psg

Partita spettacolare a Parigi, il Barcellona si aggiudica il primo round dei quarti di finale battendo 3-2 il PSG. Parte bene la squadra di Luis Enrique ma il Barça reagisce e segna con Raphinha. Nella ripresa, il PSG si trasforma e in 3′ ribalta la gara con Dembelé e Vitinha. La squadra di Xavi non demorde e trova il 2-2 ancora con Raphinha. Dembelé colpisce il palo e il neo entrato Christensen riporta avanti i blaugrana. E’ la rete che decide la sfida. Tra 6 giorni return match a Barcellona.



Simeone sorriso a metà: l’Atletico batte il Dortmund 2-1

L’Atletico Madrid indirizza il quarto di finale di Champions League contro il Borussia Dortmund vincendo 2-1 la gara d’andata al Civitas Metropolitano. I Colchoneros sfruttano un primo tempo di totale confusione dei gialloneri, passando in vantaggio con De Paul (4’) e raddoppiando con Lino (32’). Nella ripresa, i tedeschi accorciano le distanze segnando con Haller (81’) e colpiscono due traverse. Nel ritorno al Westfalenstadion, l’Atletico partirà con il minimo vantaggio.



Napoli, ecco il piano per Conte

Il Napoli progetta il nuovo corso. Oltre a Italiano, il nome forte per la panchina azzurra resta quello di Conte. Il piano di De Laurentiis è chiaro: ingaggio da 8 milioni per almeno tre anni, carta bianca sul mercato e scelta dello staff tecnico.